¿Por qué decidió participar en 'Mask Singer'? Mónica Carrillo responde

Mónica Carrillo ya había demostrado en muchas ocasiones que es una profesional de lo más polifacética. Pero lo que nunca nadie hubiera imaginado era poder disfrutar de una actuación musical de la presentadora de informativos cantando un ambicioso tema de Adele y, mucho menos, ¡disfrazada de Mariquita! Algo que dejó con la boca abierta a los espectadores el pasado miércoles en la tercera gala de Mask Singer, en la que se descubrió también la identidad de Norma Duval. Tan solo Javier Calvo fue capaz de averiguar que era la periodista quien se encontraba bajo la máscara. Ahora, ha sido la propia Mónica Carillo quien ha podido desvelar, por fin, todos los misterios de su paso por el show televisivo, como qué le impulsó a participar y si fue capaz de mantener el secreto frente a Matías Prats.

- Mónica Carrillo recuerda con nostalgia su primera aparición en televisión

VER GALERÍA

Sorprendentemente, Mónica Carrillo ha confesado que cuando le propusieron participar en Mask Singer, inicialmente se negó, ya que "nunca había cantado en público, y en privado poquísimo", explicaba. De hecho, ha contado en alguna ocasión que ni siquiera ha ido nunca a un karaoke. Pero, después se replanteó la idea de su paso por el concurso y, tras mucho meditarlo, finalmente dijo que sí por motivaciones absolutamente personales: "Le di una vuelta, me lo argumentaron muy bien y al final lo utilicé para romper muros mentales".

La periodista ha definido su paso por Mask Singer como una experiencia muy divertida, pero también ha hablado sin tapujos de la cara menos amable de participar, más difícil de lo que puede parecer a los espectadores. "A nivel físico es complicadísimo, me imagino que ya lo dirán los concursantes que semana a semana se someten a esto porque es que no ves. La cabeza inmensa, la máscara hace que veas muy poquito y pasas mucho calor", relataba Mónica a Arturo Valls. Una experiencia que, ha explicado, va mucho más allá de lo que se ve ante las cámaras: "Es muy divertida también la trastienda. Nadie sabe donde te metes, el conductor no sabe quién va detrás, no puedes hablar con nadie...", relataba emocionada.

- De Ryan Reynolds a Bella Thorne: 10 estrellas internacionales que han sorprendido en 'Mask Singer'

¿Pudo Mónica Carillo guardar el secreto a Matías Prats?

La propia Mónica Carrillo tuvo que dar la noticia del estreno de Mask Singer, así como del enorme éxito que está viviendo el concurso en nuestro país. Ella misma reconoce que ha guardado el secreto pero que estaba deseando comentarlo. De hecho, la presentadora ha explicado que viendo una promoción del programa junto a Matías Prats, éste le comentó: "A ver si te animas", ajeno a cualquier sospecha. "¿Eres consciente de la de chistes que va a hacer Matías contigo?", bromeaba Dani Mateo con Mónica Carrillo durante una entrevista en Zapaendo.

VER GALERÍA

Pero no solo su compañero ha sido un obstáculo para mantener oculto su paso por el espacio de Antena 3. Mónica ha explicado que, desde el estreno, ha habido muchas personas que le han hablado sobre el programa, sobre si lo había visto o cuáles eran sus apuestas. Comentarios que dice siempre esquivaba hablando del éxito de Mask Singer en otros países.

- Albert Rivera juega al despiste con Malú: ¿será él un ‘Mask Singer’?

¿Qué opina Mónica Carrillo de los demás nombres que barajaron los investigadores?

Fueron muchos los nombres que se barajaron como invitado bajo la máscara de Mariquita, todos bajo dos pistas: comunicación y periodismo. Tan variadas fueron las apuestas de los investigadores que Javier Ambrossi llegó a plantear la posibilidad de que fuera la reina Letizia quien se escondiera bajo el disfraz, rescatando su pasado en los informativos de televisión.

Ana Pastor, Julia Otero o Susanna Griso, fueron otras de las periodistas que aparecieron como posible opción. Sobre ésta última, una de las intuiciones de Malú, Mónica Carrillo comentaba entre risas: "Susanna Griso me saca tres cabezas, hubiera sido imposible ser ella". Sin duda, un cambio de micrófono que Mónica Carrillo jamás olvidará.

- ¡No se les escapa una! Roberto Leal y Eva González descubren a Norma Duval en 'Mask Singer'

- Al otro lado de la tele: los comentarios más divertidos sobre 'Mask Singer'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.