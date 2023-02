Risto Mejide reconoce por primera vez que no lo ha pasado bien tras la separación de Laura Escanes

Risto Mejide ha reconocido por primera vez que no lo ha pasado bien tras la separación de Laura Escanes. El presentador, que se ha sincerado mientras entrevistaba Jorge Drexler en Viajando con Chester (programa que se podrá ver el martes a las 22:45), ha dicho al cantante que a pesar de mantener la compostura y tener una buena actitud frente a los medios su estado emocinal no es bueno. En un momento de la charla, el artista ha confesado haber vivido "un año muy duro" porque se acababa de separar, lo que dado lugar a que el juez de Got Talent se sincerara: "Yo estoy en esa situación ahora". Ante la sorprendente revelación del Al otro lado del río, Mejide ha expresado además a su entrevistado que él también había roto con su mujer, con la que tiene una hija, por lo que su estado de animo no es el mejor: "Bien no estoy", ha dicho.

La separación de la pareja fue de mutuo acuerdo y tal y como ellos mismos confesaron desde el amor más absoluto. "Gracias, Laura por estos siete años, tres meses y 24 días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado", escribió el publicista. "Han sido siete años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", publicó la influencer.

La historia de amor de Laura y Risto comenzó el 1 de junio de 2015, cuando él tenía 40 años y ella 19. Desde entonces tuvieron que hacer frente a las críticas por su diferencia de edad y demostraron que lo suyo era algo más que un romance pasajero. El 20 de mayo de 2017 pronunciaron el 'sí, quiero' y el 2 de octubre de 2019 daban la bienvenida a su hija Roma. "A los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos. Gracias por vuestro cariño. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Es un agujero negro que se te instala en el alma. Ojalá también tengáis razón. Ojalá se salga de esto",dijo Risto para agradecer todo el apoyo que recibió tras anunciar la ruptura.