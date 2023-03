Risto Mejide, fotografiado en actitud cariñosa junto a una chica, ¿quién es ella?

Sus alas se mojaron y tuvo que frenar en seco el pasado mes de septiembre cuando se separó de su mujer, la influencer Laura Escanes, sin embargo parece que el tiempo ha logrado secarlas y ahora Risto ha remontado el vuelo. Tras confesar recientemente que no lo ha pasado bien tras la separación de la madre de su hija Roma, de 3 años, el presentador ha sido fotografiado en actitud cariñosa en compañía de una chica rubia durante una escapada a Cuenca realizada el pasado fin de semana, pero ¿quién es ella?

Su nombre es Natalia Almarcha, tiene 27 años y actualmente trabaja como Farmacéutica adjunta aunque también ha estudiado Nutrición humana y dietética, Ortopedia y tiene un máster en profesorado. De figura atlética y larga melena rubia, la nueva acompañante de Risto, quien ha hecho sus pinitos en el mundo de la moda mientras terminaba sus estudios, también ha sido alumna del Conservatorio Profesional de Música e incluso es retratista.

Natural de Valencia, Natalia parece haber adaptado parte de su agenda a la del presentador de Todo es mentira, quien actualmente reside en Madrid, ciudad en la que también se ha instalado su ex, con la que comparte la custodia de su hija en común. Es por este motivo que la pareja tal y como informa la revista Lecturas y Diez Minutos, aprovechan todo su tiempo libre para verse como el pasado fin de semana donde ambos ponían rumbo a la ciudad de las casas colgantes para pasar un par de días inolvidables.

A pesar de que acudieron en compañía de unos amigos, Risto y Natalia también disfrutaron de sus ratos de intimidad recorriendo las calles de Cuenca cogidos de la mano, compartiendo abrazos e incluso compartiendo algún que otro beso. Al parecer, esta no sería la primera escapada que el presentador y la farmacéutica habrían llevado a cabo, pues hay quienes señalan que anteriormente han estado disfrutando de un recorrido por tierras valencianas y que incluso han volado juntos a la ciudad del amor.

Amante de surf, tal y como se puede entrever en la foto de perfil de sus redes sociales, perfil, que por cierto, sigue Risto Mejide, Natalia comparte algunas otras aficiones con el publicista catalán, entre ellas la música, pues como hemos señalado anteriormente la valenciana cuenta en su currículum con una completa formación músical mientras que el presentador sacará el próximo 23 de marzo al mercado una nueva novela, Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach, inspirada en un amor del compositor y cuya sinopsis dice: "Esta novela va sobre la libertad. La libertad de amar a quien tú quieras y como tú quieras. En definitiva, la libertad de ser tú".

Laura Escanes, por su parte, ha rehecho su vida al lado del cantante Álvaro de Luna con el que comenzó a salir pocas semanas después de anunciar su divorcio de Risto. La pareja ya no se esconde y es frecuente verles compartiendo momentos románticos, citas, viajando o apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras. Y aunque ambos se han mostrado muy enamorados, Laura confesaba recientemente que le cuesta mucho creer en el amor para toda la vida y mucho más tras poner fin a su historia con el presentador. “Se me hace bola” admitía la influencer. "Cada vez digo más que si no ha podido ser y he tenido una hija, creo que no me lo planteo" añadía.