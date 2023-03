Laura Escanes habla de su ruptura con Risto Mejide: 'Llegó un momento en que no nos hacíamos felices'

Laura Escanes está cumpliendo con la promesa que hizo a sus seguidores hace unos meses, cuando dijo que quería mostrar su cara más personal y cercana. Prueba de ello es que la influencer, que el próximo mes de abril soplará las velas de su 27 cumpleaños ya instalada en su nueva casa en Madrid, se ha sincerado sobre su pasado sentimental y sus expectativas de futuro en el plano amoroso. Lo ha hecho sin filtros y frente al expiloto Jorge Lorenzo, a quien conoció durante el rodaje de El Desafío y al que ha entrevistado en la octava entrega de su pódcast Entre el cielo y las nubes. "Antes yo creía en el amor para toda la vida, yo me imaginaba toda la vida con él", ha comenzado diciendo.

VER GALERÍA

Laura, que esta misma mañana ha estado haciendo las últimas pruebas del vestido que lucirá el jueves en los premios Ídolo, donde está nominada en la categoría de mejor creador digital del año junto a Ibai Llanos, Henar Álvarez y Nil Ojeda, ha repasado sus dos historias de amor pasadas, desde el primer novio que tuvo cuando todavía vivía con sus padres, hasta su relación con Risto Mejide, que terminó en noviembre del pasado año tras más de siete años juntos.

Dos relaciones muy diferentes, pero de las que ha sacado un gran aprendizaje para el futuro. "Si yo decido casarme y tener una hija con alguien es porque para mí era para toda la vida", ha señalado en referencia al publicista barcelonés, de 48 años, y padre de su hija Roma: "Cada vez digo más que si no ha podido ser y he tenido una hija, creo que no me lo planteo", ha agregado en lo que respecta al amor para toda la vida, algo que, tal y como ha apuntado, "se me hace bola". "Vivimos en una época que dificulta eso", ha expuesto su interlocutor.

Aunque cree que el amor es el motor del mundo, también en términos literales, pues la primera vez que montó en una moto lo hizo por un chico que le gustaba, sus experiencias pasadas han hecho que su visión actual sobre este asunto sea muy diferente a la que tenía tiempo atrás, en la que no se planteaba una opción "que no fuera estar toda la vida". "Yo era muy feliz, pero llegó un momento en que no nos hacíamos felices. Ni él a mí, ni yo a él. Creo que la diferencia de edad no es un problema si tienes el mismo momento vital, pero están muy relacionadas", ha contado sobre el padre de su niña.

Risto Mejide reconoce por primera vez que no lo ha pasado bien tras la separación de Laura Escanes

VER GALERÍA

Pese a que en la actualidad su relación con el cantante Álvaro de Luna, de 29 años, va viento en popa, algo que ambos no ocultan en sus respectivos perfiles sociales desde que despidieran el 2022 juntos, la catalana, que no ha hablado del músico en ningún momento del coloquio, ha asegurado que cada vez le cuesta más pensar en una historia que perdure hasta el final de sus días, aunque mantiene la esperanza porque "veo a parejas de 60 años que llevan mogollón de tiempo y yo los veo enamoradísimos": "Al principio es todo emoción, pasión y los nervios de 'estoy yendo a verte'. Eso se va y luego vuelve", ha reflexionado, al tiempo que ha hecho mención al determinante papel que juega la monotonía y la rutina en cualquier vínculo.

VER GALERÍA

Todos los desafíos que afronta Laura Escanes en su nueva vida: 'Siempre con ganas'

Por su parte, Lorenzo también se ha abierto y ha reconocido que, durante su etapa como piloto de motociclismo profesional, creía que no iba a volver a encontrar el amor. "Me enamoré por primera vez a los 17 años, duró un año y medio y dije: 'con mi estilo de vida, las carreras... quiero disfrutar de todo y hasta que me retire no creo que pase', y en el 2015 me volví a enamorar", ha revelado.