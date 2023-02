Laura Escanes, la fan número uno de Álvaro de Luna en su concierto entre gritos de: '¡Guapo!'

Loading the player...

Laura Escanes y Álvaro de Luna forman una pareja cada día más consolidada. La pareja ya no se esconde y es frecuente verles compartiendo momentos románticos, citas, viajando o apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras. Laura, que acaba de iniciar una nueva etapa en su vida convirtiéndose en propietaria de una amplia y luminosa casa en Madrid, no se lo ha pansado dos veces y ha estado en Formigal arropando a su chico durante su actuación en el evento Nevalia. Ha demostrado que es su fan número uno cantando sus canciones e incluso gritando: "¡Guapo!". Dale al play y no te lo peirdas.

