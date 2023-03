La entrañable felicitación de Laura Escanes a Risto Mejide en su primer Día del Padre tras la ruptura La influencer y el jurado de 'Got Talent' tienen una hija en común, Roma, de tres años

El 19 de marzo es una fecha muy señalada en el calendario de todos los padres de España, ya que se celebra su gran día. Numerosas celebrities aprovechan esta ocasión para mandar todo su cariño a sus progenitores y también a los padres de sus pequeños. Precisamente, esto es lo que ha hecho Laura Escanes (26), que, a pesar de que en septiembre se separó de Risto Mejide, ha compartido en sus perfiles sociales una preciosa fotografía en la que aparece el publicista junto a su única hija en común, Roma (3).

De esta manera, la influencer demuestra la buena sintonía que todavía mantiene con el jurado de Got Talent, puesto que, como ella misma ha declarado, siempre será una persona muy importante para ella y desea que sea feliz. "Han sido siete años maravillosos. También duros, pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", escribía la modelo en el comunicado con el que hizo público su divorcio.

Igualmente, Risto, tuvo un bonito gesto con su exesposa hace tan solo diez días cuando, a través de un audio de su niña, felicitaba a Laura por haber sido galardonada con el Premio Ídolo a la mejor creadora de contenido digital del año.

Así son sus vidas cuatro meses de su ruptura

Tras poner punto y final a su matrimonio, Laura está completamente volcada en su faceta como creadora de contenido de moda y lifestyle, acumulando casi dos millones de seguidores en sus perfiles sociales. Además, ha estrenado Entre el cielo y las nubes, su podcast en solitario donde cada semana entrevista a amigos y rostros conocidos del mundo del entretenimiento, y es dueña de un centro de peluquería muy popular en Madrid.

Un dulce momento profesional, pero también personal, porque no solo recibe el cariño incondicional de su hija, sino que también ha vuelto a sentir mariposas en el estómago con el cantante Álvaro de Luna. Aunque en un principio eran discretos con todo lo referido a su noviazgo, la pareja ya no esconde su amor, viajando juntos a destinos de ensueño, lanzándose piropos mutuamente en sus intervenciones con la prensa o dedicándose románticas canciones.

Por su parte, Risto ha sido relacionado con Natalia Almarcha, una joven valenciana de 27 años que trabaja como farmacéutica y que también ha hecho sus pinitos en el mundo de la moda, ya que es poseedora de un físico envidiable. Los rumores de un posible idilio comenzaron cuando ambos fueron vistos en actitud cariñosa durante una escapada de fin de semana con amigos a Cuenca. Por el momento, ninguno de los dos protagonistas de este supuesto romance se ha pronunciado al respecto.