Las rotundas palabras de Natalia Almarcha que hacen pensar en ruptura con Risto Mejide

No es la primera vez que Risto Mejide y Natalia Almarcha han estado atravesando una crisis en su historia de amor. Tal y como pudo saber ¡HOLA! hace unos días la relación entre el presentador y la farmacéutica no ha estado atravesando su mejor momento, y ahora, tras las rotundas palabras de la titular de farmacia graduada en nutrición en su perfil público, todo hace pensar que podrían haber roto de forma definitiva. Sumado a este detalle está el hecho de que ninguno de los dos se siguen en sus respectivas redes sociales lo que hace que cobre más fuerza la teoría de una posible ruptura sentimental. ¿Cuáles han sido las contundentes palabras de Natalia Almarcha? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

