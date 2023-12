Laura Escanes desvela cómo es su relación actual con Risto Mejide un año después de su separación

Laura Escanes ha confesado cómo es su relación con el que fue su marido durante siete años, Risto Mejide. Este 2023 ha sido un año complicado para la joven. Recientemente, ha tenido que hacer frente a la pérdida de uno de sus pilares fundamentales en la vida, su abuela. Además, la que próximamente dará las campanadas en TV3, ha tenido que pasar por un proceso de divorcio el presentador y por una ruptura amorosa con Álvaro de Luna. Tras más de un año separados, Laura ha hablado de en qué punto se encuentra su relación con el padre de su hija Roma.

“Las cosas de palacio van despacio. Los primeros meses son de adaptarse y más con una hija en medio. Había que hablar muchos temas y tampoco teníamos una prisa urgente. Las cosas se han hecho bien, con calma, nuestra relación ahora es buena”, ha comenzado diciendo Laura Escanes en una entrevista para el Diario ABC. Cabe recordar que la pareja decidió poner fin a su relación el 25 de septiembre de 2022. No obstante, no ha sido hasta casi un año después cuando han podido separarse legalmente: “La administración ha sido lenta y hemos tenido que esperar un poquito más de lo que creíamos que tendríamos que esperar”, ha confesado. Su hija, Roma, ha sido uno de los motivos por los cuales la influencer y el presentador no han dejado de mantener el contacto casi diario, a pesar de que al principio no lo fuera del todo: “Como en todos los divorcios, al principio las cosas están tensas, luego todo se calma. Es todo cuestión de tiempo y visto con distancia, los sentimientos ya no están tan a flor de piel”, ha relatado Escanes.

Tras su separación de Risto Mejide, parecía ser que Laura Escanes tenía una nueva ilusión, y su nombre era Álvaro de Luna. Sin embargo, el corazón de la joven no ha podido volver a recomponerse, ya que hace unos pocos meses decidieron poner fin a su historia de amor. Sus vidas se cruzaron en una entrega de premios y en cuanto se conocieron, hubo un flechazo, como confirmó un tiempo después ella misma. Durante casi un año, no han dejado de esconderse y han compartido miles de momentos juntos con todos sus seguidores. Desde el vídeo viral en el que el cantante sorprendió a su novia cantándole su canción Todo Contigo, hasta las muestras de cariño con sus respectivas familias. Aun habiéndolo intentado en varias ocasiones, se han dado cuenta de que no podía ser. Actualmente, ambos están centrados en sus carreras profesionales y volcados en su entorno más cercano.

Por otro lado, la sonrisa dibujada en el corazón de Risto Mejide parece tener una clara protagonista y es Natalia Almarcha. El exmarido de Laura Escanes ha vuelto a ilusionarse y está muy enamorado de su novia. La pareja comenzó a salir el pasado mes de marzo, y aunque su relación ha estado marcada por las idas y venidas, parece haberse consolidado: "Esta increíble mujer es todo nobleza, generosidad y bondad. Y hoy es el día perfecto para recordárselo. Feliz cumpleaños, cariño", expresaba el publicista junto a un selfie de ambos que compartió ante el millón y medio de seguidores que siguen de cerca sus pasos. Desde entonces, se han dejado ver juntos en algunos eventos y han optado por no ocultar sus muestras de amor.