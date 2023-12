El mensaje de Laura Escanes que podría dar pistas sobre los motivos de su ruptura con Álvaro de Luna

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la ruptura de Laura Escanes y Álvaro de Luna y es que sus seguidores se quedaron muy sorprendidos al enterarse de que ya no estaban juntos. Desde entonces, han surgido todo tipo de teorías y especulaciones acerca de los motivos que les llevaron a tomar esa decisión, pero por el momento ninguno de los dos ha querido pronunciarse. La única que lo ha hecho ha sido la influencer catalana, que se ha limitado a decir que prefiere no dar explicaciones. "Llega un punto en el que si empiezas a entrar tanto en detalles, te quedas tan vacío por entro. Al final él y yo sabemos lo que hemos vivido", dijo recientemente.

Su mensaje más sincero

Cada paso de Laura se mira con lupa. Todo lo que publica en sus redes sociales se analiza al detalle y su último mensaje no ha dejado a nadie indiferente. En una noche de insomnio, la presentadora de La Travessa decidió coger su teléfono móvil y sincerarse con sus más de 1,9 millones de seguidores. "Me he puesto a pensar en mi vida. Hacía una reflexión con unos amigos y siento que con la edad que tengo... 27... estado civil: divorciada, una hija... siendo conocida y la poca privacidad que hay a veces... siento (aunque para mí no es así) que esas mochilas que forman parte de lo que soy y de mi vida... pesarán siempre mucho a cualquier persona que se acerque a mi", comienza diciendo.

"Como que alguien ve todo lo que significa conocerme y huye de eso. Asusta. Huye de su vida para no complicársela. Porque es mucha carga y no le corresponde, o porque se le hace grande, porque tal vez es mejor con alguien que no haya tenido hijos previamente, porque ya vengo quemada... yo qué sé. Y lo entiendo".

Unas palabras llenas de significado

"Es una reflexión sin más que he compartido muchas veces con amigas mías en situaciones similares y que estoy segura de que muchas de vosotras también lo habéis alguna vez...1:35 y aparece nuestra amiga llamada CULPA en mi cabeza y me hace sentir pequeña y en fin... la vida", escribe Laura. Y concluye: "Cuando consigo localizar a esa vocecilla que me intoxica, soy consciente de la suerte que tengo. Pero bueno, esto es una realidad que siento a veces como mujer separada, con una hija y haciendo su camino... siempre paarriba, aunque a veces cueste".

Muchos de sus seguidores le han dado las gracias por abrir su corazón y mostrarse tan sincera. Es más, algunos piensan que mediante ese mensaje podría estar dando algunas pistas del verdadero motivo por el que terminó su historia de amor con el cantante de Juramento eterno de sal o Todo contigo. ¿Será cierto? ¿Habrá utilizado Laura esas palabras para desahogarse y revelar que fue por culpa de su situación personal y su popularidad?

Mucho que celebrar

Lo cierto es que la autora de Piel de letra se encuentra viviendo un gran momento a nivel personal y profesional. "Yo estoy muy feliz ahora. Estoy con mi hija, focalizada en el trabajo, tengo muchísimos proyectos...", dijo hace unos días a Europa Press, asegurando que si tuviera que definir su vida en estos momentos utilizaría las palabras "crecimiento personal".

Y es que tras el éxito de su podcast Entre el cuelo y las nubes y su debut como presentadora al frente del programa La Travessa, ahora está preparando con mucha ilusión el que será, sin duda alguna, uno de los grandes retos de su carrera: presentar las Campanadas. Lo hará junto al cantante Miki Núñez y, aunque no quiso dar muchos detalles sobre el look que llevará, sí que dijo que ha empezado "a ver ideas". Además, confirmó que ha elegido diseñador: Ze García. ¿Con qué nos sorprenderá?

