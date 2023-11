Laura Escanes, cansada de las especulaciones por su ruptura, aclara que Álvaro de Luna no le fue infiel

Fueron la pareja sorpresa del pasado otoño y, un año más tarde, ponían el broche a su romántica historia de amor de forma tan inesperada como repentina. Desde que ¡HOLA! diera a conocer la noticia a finales de octubre y días más tarde lo confirmaran los propios protagonistas, la ruptura Laura Escanes y Álvaro de Luna, que se produjo de mutuo acuerdo y en buenos términos, ha desatado multitud de especulaciones e interrogantes. Ahora, cuando se cumplen diez días desde que su separación se hiciera pública y en medio de rumores de infidelidad por parte del artista, la influencer catalana ha hablado alto y claro. Con el objetivo de aclarar lo ocurrido y poder poner el punto final a esta etapa tan especial de su vida de la que ha sacado grandes aprendizajes, ha emitido un contundente comunicado.

Una ruptura de mutuo acuerdo y sin terceras personas

Si el pasado 3 de noviembre, coincidiendo con la gala de Los 40 Music Awards 2023 donde el cantante andaluz, de 29 años, fue premiado en la categoría de mejor canción por Todo contigo, single dedicado a Laura, esta le felicitaba públicamente, ahora ha vuelto a pronunciarse sobre Álvaro. Siguiendo la misma línea, con la que evidencia de nuevo que existe cordialidad y cariño entre ambos, la presentadora del pódcast Entre el cielo y las nubes y del reality La Travessa, de 27, ha roto el silencio en lo que respecta a su reciente ruptura: "Estos días he visto varios titulares, vídeos y noticias y solo os pido un poco de respeto y que los medios dejen de publicar tantas mentiras y dañar tanto una historia tan bonita para mí", ha empezado introduciendo a sus cerca de dos millones de admiradores que siguen a diario sus pasos.

Tal y como ha señalado con un tono firme y directo, la decisión de emprender caminos independientes no la tomaron a raíz de una infidelidad, rumores que ha dejado claro que son falsos: "Nuestra ruptura no ha tenido nada que ver con terceras personas ni las pelis que se han montado por ahí", ha continuado, reconociendo sentirse "bastante cansada". ¿El motivo? Le da la sensación de que no se admite la "posibilidad de cerrar una etapa con amor porque todo lo que te rodea insiste en que tenga que haber un villano y atacarle hasta el infinito". Aunque el precioso romance que comenzaron en la recta final del pasado año y en el que tanto confiaron no pudo ser, la orgullosa mamá de Roma se queda con la parte positiva de todo lo vivido de la mano del signatario de UNO, a quien puntualiza que ha querido y seguirá "queriendo, admirando, respetando y deseando lo mejor".

Una historia que 'siempre será para nosotros'

En este contexto, Laura ha vuelto a subrayar que Álvaro sigue siendo a día de hoy "una parte importantísima de mi vida", razón más que suficiente para salir en su defensa y demandar abiertamente respeto para él, para ella "y para toda esta situación", en la que han tenido que leer informaciones que distan mucho de lo ocurrido. "Ya es dolorosa una ruptura, como para que encima la gente se crea conocer los detalles de una relación por cuatro fotos o comentarios en redes. Él y yo sabemos lo que hemos vivido y eso siempre será para nosotros", ha concluido. Unas significativas palabras que llegan horas después de que disfrutara junto a la influencer Marta Díaz del emotivo concierto que Aitana Ocaña ofreció en el WiZink Center de Madrid mientras su exnovio era reconocido con un galardón por su carrera, en la que esta muy volcado tras el lanzamiento de su nuevo álbum en solitario y cuya gira musical llegará a España el próximo mes de febrero. "Bueno, ahí voy, ahí voy", confesaba el intérprete hace unas horas ante los micrófonos de Europa Press, evitando en la medida de lo posible hacer declaraciones, pues no atraviesa su mejor momento.

