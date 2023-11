El mensaje de Laura Escanes, ¿sobre los planes que tenía con Álvaro de Luna?

Laura Escanes y Álvaro de Luna decidieron poner punto y final a su relación de mutuo acuerdo hace tres semanas, según pudo conocer ¡HOLA!. Desde entonces, los dos han estado totalmente volcados en el trabajo, cumpliendo con los diferentes compromisos que tenían previstos. En el caso de Álvaro, ha estado de conciertos en Italia y ha informado a sus fans de que muy pronto viene nueva música. Por su parte, Laura ha vivido unos días llenos de emociones tras debutar con su primer programa como presentadora, La Travessa.

"Hoy es uno de los días más importantes, y a la vez de más nervios, de mi vida. Hoy por fin se estrena La Travessa (y yo me estreno como presentadora de un programa, que es muyyyyyy fuerte). Para los que no viváis en Catalunya, para los que queráis aprender catalán o los que queráis verlo, ya tenéis los 3 primeros programas en la app @som3cat y es gratissss y para todo el mundo, y encima está subtitulado, así que no hay excusa para aprender catalán. Es un sueño que esté pasando esto", confesó.

Están siendo días de sentimientos encontrados para Laura, que compagina su apretada agenda de trabajo con el cuidado de su hija Roma. La influencer catalana sigue compartiendo contenido en sus redes y, aunque no se ha pronunciado directamente sobre su ruptura con el cantante, sí que ha estado publicando algunos mensajes llenos de significado. El último ha sido un extracto de la canción Patadas de ahogado, del cantante y compositor mexicano Humbe en colaboracion con Latin Mafia. "Sin saber si la armamos, seguimos nadando. Por ti sigo tratando, cavando, regando las flores que de viejos nos veo fumando. No me da miedo admitir que desde la primera vez que te vi, yo ya me lo veía venir: estar all in por ti", subraya la autora de Piel de letra.

No sabemos si su mensaje estará dedicado o no a Álvaro de Luna, pero lo cierto es que podría tener relación con los planes de futuro que tenía junto a él. "Porque yo ya sabía a lo que iba. Querer comprarnos un terreno y construirnos la vida. Porque contigo lo sabía, que tú y yo vamos por la milla. Y que siempre voy a querer saber si va bien todo en tu día. ¿Qué tal va tu día? Es lo que me importa, mi vida. Si vamos tarde por tu culpa, decir que es la mía. Que fue culpa mía", dice la canción de Humbe, además de: "Llevaba tiempo buscando a quién cantarle, sobre cuando me siento vulnerable. Dale, abrázame otro rato".