La buena noticia con la que Laura Escanes afronta su reciente ruptura con Álvaro de Luna

Laura Escanes y Álvaro de Luna no se han pronunciado sobre su reciente separación, una decisión tomada de mutuo acuerdo, según ha podido conocer ¡HOLA!. A pesar de la gran repercusión que ha tenido esta noticia, la influencer, de 27 años, y el cantante, de 29, siguen centrados en sus compromisos profesionales. Ella tiene por delante un día muy importante y no quiere que nada ni nadie se lo estropee. Él, por su parte, continúa con su gira italiana. Este fin de semana, actuó en Milán y el público se vino arriba cuando cantó Yo quiero todo contigo, el tema que escribió pensando en su ya exnovia.

La 'influencer' ya ha dejado claro a todos sus seguidores que este lunes, 30 de octubre, es un día "muy especial" para ella. "Llevo esperándolo mucho tiempo. Así que la energía a tope y centrada en esto", ha escrito. Con estas palabras, Laura se refiere al estreno de La travessa, el programa de TV3 con el que debuta como presentadora.

La que fuera finalista de la tercera edición de El desafío, de Antena 3, fichó por la cadena pública catalana la pasada primavera para conducir este reality de aventuras por parejas que se grabó en el Pirineo Catalán. Ahora, tras varios meses de espera, los espectadores ya pueden ver a la barcelonesa al frente de este espacio, que se enmarca en la estrategia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para llegar a nuevos públicos, especialmente gente joven.

Según ha contado Laura, presentar este programa ha sido una de las experiencias más gratificantes de su vida. "Ha sido una montaña rusa de emociones, muchos nervios, pocas horas de sueño, pero un aprendizaje que me llevo para siempre. Un equipo inmejorable, unos concursantes que lo han dado todo y más, y unos rincones preciosos que han sido un regalo. No puedo estar más agradecida de todo lo que he vivido y aprendido", dijo el 20 de junio, coincidiendo con el fin del rodaje. Después, volvió a emocionarse al grabar la voz en off de este concurso de aventura extrema. "Tan feliz y orgullosa de todo el trabajo hecho", manifestó.

La 'influencer' no quiere que su ruptura sentimental empañe el estreno de La travessa, ya que desde pequeña siempre ha soñado con ser presentadora. "Me gusta la comunicación en general. Quizás mis compañeros de promoción de Periodismo que sí acabaron la carrera me odian un poquito al ver que ahora estoy aquí… pero me da igual. Me han dado la oportunidad", dijo en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio.

Risto Mejide y Natalia Almarcha, juntos de nuevo

La ruptura de Laura Escanes y Álvaro de Luna ha coincidido en uno de los momentos más felices de Risto Mejide, ex de la 'influencer', con su novia, la farmacéutica Natalia Almarcha. Tras darse una tercera oportunidad, el polémico presentador y escritor ha dado un paso más en su relación con motivo del 28 cumpleaños de su chica. "Esta increíble mujer es todo nobleza, generosidad y bondad. Y hoy es el día perfecto para recordárselo. Feliz cumpleaños, cariño", publicó el pasado viernes, 27 de octubre.