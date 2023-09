Risto Mejide y Natalia Almarcha se dan una tercera oportunidad entre rumores de compromiso

Risto Mejide y Natalia Almarcha se han dado una nueva oportunidad tras romper el pasado mes de julio. En aquel momento su ruptura parecía definitiva, sin embargo, las imágenes que publica El Ideal de Granada demuestran que se han reconciliado y que no tienen intención de esconderse.

La pareja estuvo el fin de semana en Granada, invitados por el empresario granadino Raúl Berdonés, presidente ejecutivo de Secuoya Grupo de Comunicación. Primero dieron un paseo por la ciudad y después visitaron la Alhambra, donde fueron recibidos por su director, Rodrigo Ruiz-Jiménez. Ajenos a todas las miradas, el publicista, de 48 años, y la farmacéutica, de 27, recorrieron de la mano este impresionante monumento. Con ellos se encontraban otros rostros conocidos, como el político Borja Semper, la periodista Susanna Griso, la cantante Marta Sánchez, la empresaria Elena Tablada o el matrimonio formado por Raúl Prieto y Joaquín Torres, que también compartieron imágenes de su escapada.

Natalia hizo numerosas fotos en la Alhambra y dijo: "Fin de semana que llevaré siempre tatuado en el corazón". En ese momento nadie sabía que había viajado a Granada con Risto. Ahora, tras conocer que vuelven a estar juntos, sus palabras adquieren un mayor sentido.

Tras su separación de Laura Escanes, Risto se enamoró de la joven farmacéutica. "Estoy con una persona que estoy conociendo, es una relación que acaba de empezar, una etapa, no voy a renegar, al revés, estoy en un momento muy feliz precisamente también por eso", confirmó el pasado mes de marzo en el programa Focus, de Cuatro. "Cada pareja requiere de ti una serie de cosas y yo quiero respetar mucho una cosa que ella necesita, que es su anonimato. Tiene su propia carrera, tiene su propio objetivo profesional y considera que ella no quiere formar parte de esta exposición a la que yo estoy sometido desde hace muchos años por decisión propia", añadió.

El publicista afirmó entonces que compartía numerosas inquietudes con su novia. "He encontrado a una persona que persigue el mismo objetivo que yo, que le gusta mucho la música, le gusta mucho leer... tenemos muchísimos objetivos comunes y ya veremos. Lo que dure", expresó muy enamorado.

Nada hacía presagiar en aquel momento que la pareja acabaría rompiendo tres meses después. "Jamás voy a dar mi versión y no porque me falten razones", declaró Risto en junio al anunciar que ya no estaban juntos. Natalia, por su parte, aseguró: "Es una persona que la he defendido siempre a capa y espada incluso sin argumentos y lo seguiré haciendo. Yo tampoco voy a contar nada que haya vivido con nadie".

Cuando parecía que nada podía salvar su relación, aparecieron muy enamorados en la boda de Edurne y David de Gea, como si no hubiera pasado nada entre ellos. Pero unos días después, Natalia anunció lo que hasta ahora parecía el punto y final de su historia de amor. "Por mi salud mental, necesito ya que paren de crear noticias, que se olviden de mí, que no me relacionen. Este tema seguro que le cansa ya a la gente. Si yo he pasado página y he cambiado hasta de libro, que se actualicen", informó. Ahora se han dado una tercera oportunidad y quien sabe si, como se rumorea, Risto estaría pensando en pedir matrimonio a su chica, ya que dicen que fue visto en una joyería de Granada adquiriendo un valiosísimo anillo.