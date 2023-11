Laura Escanes emula a Chenoa y se pone el chándal tras su ruptura con Álvaro de Luna que adelantó ¡HOLA!

Al mal tiempo, buena cara. Esa es la máxima que parece haberse aplicado Laura Escanes tras su ruptura con Álvaro de Luna, una actitud positiva ante la vida para afrontar momentos de tristeza que llegan cuando nadie se lo espera. La modelo catalana de 27 años ha emulado a la mismísima Chenoa para ponerle una sonrisa a su situación actual, mostrándose con este peculiar 'outfit' ante sus miles de seguidores: "Mi disfraz de Halloween es un chándal gris", decía al compartir la foto.

Sin poder aguantar la carcajada y para desdramatizar cualquier atisbo de pena, la ex de Risto Mejide lucía este peculiar look de ropa deportiva como en su día hizo la cantante mallorquina cuando se acabó su historia de amor con David Bisbal. Aquella mítica escena de la exconcursante de OT ante la prensa se produjo en abril de 2005, y ahora casi dos décadas después vuelve a repetirse en la piel de la influencer.

Cabe recordar que la propia Chenoa ha tirado de humor en varias ocasiones cuando le preguntan por lo vivido, así que Laura decidía también no caer en la amargura y afrontar de la mejor manera posible el fin de su romance. Tal y como adelantó ¡HOLA! el pasado domingo, la autora del libro Piel de letra y el artista sevillano de 29 años tomaban caminos por separado de mutuo acuerdo tras algo más de doce meses juntos, una noticia que a la mayoría ha pillado por sorpresa.

De esta forma, la presentadora del programa La travessa ha pasado la noche más terrorífica del año en compañía de su hija, ambas en casa y con un sombrero negro de bruja como único complemento propio de esta fecha. Lo que no ha faltado es la caja de dulces y caramelos que la modelo tenía en sus manos para recibir a las puertas de su hogar a los vecinos de más de corta edad, que se han acercado hasta allí para decir aquello de "¡truco o trato!" y reclamar su botín.

Laura y Álvaro ya no son pareja y no hay marcha atrás, aunque esta no era su primera crisis. En agosto también decidieron darse un tiempo por separado, aunque poco después retomaron su noviazgo. Sin embargo, hace dos semanas se dieron cuenta de que no podía ser y fue una decisión muy meditada, que no se ha tomado a la ligera ni de la noche a la mañana. Eso sí, el cariño siempre prevalecerá porque esta relación les ha hecho muy felices a los dos.

"Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que guardo yo", confesaba estos días la influencer en su perfil público, una reflexión madura sobre la importancia de no tirar por tierra una experiencia tan intensa y emocional de la que quiere guardar el mejor de los recuerdos. Ahora, como ha sido desde que nació, su pequeña Roma Mejide Escanes de 4 años ocupa todos sus mimos, cuidados y atenciones.

