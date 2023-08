El cambio de 'look' improvisado de Laura Escanes La 'influencer' vuelve a ser pelirroja, aunque no descarta volver a dar otro giro a su imagen próximamente

No es ningún secreto que a Laura Escanes le gusta jugar con la moda y con su imagen, y suele cambiar a menudo de look. Hemos visto a la influencer lucir su melena con todo tipo de cortes y colores, desde el rubio hasta el rosa pastel. Laura, que está viviendo un verano muy especial, el primer junto a su novio Álvaro de Luna, ha vuelto a hacerlo. Ha regresado al pelirrojo, tonalidad que ya había lucido. Según ha confesado, ha sido una transformación improvisada y no descarta volver a cambiar en los próximos días. Dale al play y no te lo pierdas.

