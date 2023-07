Los días de ensueño de Laura Escanes en Menorca junto a su hija Roma y su novio, Álvaro de Luna

Loading the player...

Con su madre, con su hija, con amigos... y ahora también con su chico. Laura Escanes no podría tener mejor compañía en sus idílicas vacaciones en Menorca. La influencer llevaba ya algunos días en la isla, desde donde ha compartido unas cuantas fotos y vídeos, como el que aparece abrazando a su hija Roma, su "mejor amiga", en sus palabras. Álvaro de Luna ya había avisado: no tardaría en unirse al plan. "Estoy haciendo la maleta", comentaba hace una semana. "Voy a acabar yendo en bici con tal de llegar antes", agregaba días después. Ahora, por fin, el cantante está en Menorca junto a Laura, disfrutando de su primer verano juntos, tal y como ambos han mostrado en las imágenes que han compartido. Dale al play y no te lo pierdas.

