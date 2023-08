Laura Escanes anuncia su desconexión digital: 'Todo está bien, no hay que preocuparse de nada' La 'influencer' quiere aprovechar lo que queda de verano para disfrutar al máximo con su hija Roma

Laura Escanes siempre se muestra muy cercana y sincera con sus fans. A la influencer catalana, de 27 años, le gusta tener un contacto directo con ellos y compartir su día a día, sus viajes, contarles cómo se encuentra... En esta ocasión, Laura ha utilizado su cuenta personal para anunciar la decisión que ha tomado y es que va a estar alejada de las redes sociales durante un tiempo. "He decidido aprovechar estas semanas que estoy con la enana y que no tengo compromisos laborales para desconectar de las redes sociales", comienza diciendo.

La influencer cuenta que: "Hace unos años me dije a mí misma que lo iba a hacer mínimo una vez al año y ahora ha llegado el momento". Su decisión ha sorprendido mucho a sus más de 1,9 millones de seguidores, ya que suele ser muy activa en el mundo virtual. Por eso, Laura ha querido dejar claro que: "Todo está bien, no hay que preocuparse de nada, pero me apetece centrarme en mí sin más. Os quiero".

La que fuera concursante del programa El Desafío quiere aprovechar al máximo las semanas que quedan de verano con su hija Roma, de tres años, que nació fruto de su matrimonio con el presentador y escritor Risto Mejide. Juntas podrán disfrutar de esos planes que tanto les gustan, ya sea junto al mar o en plena naturaleza, totalmente alejadas de la tecnología.

A principios de julio, Laura puso rumbo a su paraíso particular, Menorca, a donde se escapa siempre que puede. "La mami, la familia, la islita de mi vida, y mucho mare", escribió junto a varias fotos en las que salía junto a su madre y su hija. Laura siente verdadera devoción por Roma y han creado una relación muy especial, de hecho, se ha referido a ella como "mejor amiga".

Además, no puede estar más feliz de lo bien que se lleva la niña con Álvaro de Luna, el hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor. Hace unas semanas, la autora del podcast Entre el cielo y las nubes publicó una entrañable imagen de los dos juntos junto al mensaje: "Una de las cosas que más valoro es esto. No existen palabras para describir lo que siento cuando os veo. PD: Sigues siendo rock aunque haya días que te dejes pintar los labios de rojo y te transformes en Mufasa", bromeó sobre los planes beauty que hace el compositor andaluz con Roma.

La influencer recibió algunos comentarios negativos y, lejos de quedarse callada, se pronunció para decir: "No sabéis lo que llena el corazón que cuide y quiera tanto a la persona que más quiero del mundo. Ver el vínculo que están creando ellos dos es algo PRECIOSO. Por mucho que pueda molestar o no". "Lo único que quiero para mi hija es que sea feliz y se rodee de buenas personas que la cuiden y la quieran bien", dijo de forma tajante

Mientras Laura Escanes anunciaba su decisión de dejar temporalmente las redes sociales, Álvaro de Luna se encontraba actuando en el Starlite Occidente, en Marbella. El autor de éxitos como Juramento eterno de sal, Levantaremos al sol o Todo contigo causó verdadero furor, derrochando energía sobre el escenario. "Hoy está aquí mi madre. Quiero pedir mucho ruido para esta persona tan especial, por haber confiado tanto en mí, por haber creído tanto en mí... Gracias, porque lo que está pasando esta noche, en parte, es culpa tuya. Gracias, mamá", dijo ante el aplauso de todos.

El cantante sevillano ofreció un concierto muy especial bajo el nombre de "L.A.S. Final Show" y se mostró muy emocionado. "Es muy bonito que pasen estas cosas, estar en un sitio tan especial como esta cantera tan maravillosa. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo", dijo asegurando que era "un sueño".