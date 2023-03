Laura Escanes demuestra que su hija es la fan número uno de Álvaro de Luna

Ya sabíamos que Laura Escanes se sabe todas las canciones de Álvaro de Luna y es su fan incondicional, pero lo que no sabíamos es que el artista tiene otra fiel seguidora en casa de la influencer. Nos referimos a su hija Roma, a quien parece que le encanta la música del intérprete de éxitos como Todo contigo o Juramento eterno de sal. Tal y como puede verse en esta imagen que ha compartido Laura en sus redes sociales, madre e hija no quisieron perderse el concierto que dio Álvaro en la Sala Apolo de Barcelona.

"Me atrevería a decir que es tu mayor fan @alvarodeluna", ha escrito. La foto no puede ser más entrañable y vemos a la influencer catalana con Roma en brazos, mirando al escenario mientras disfrutaban del concierto. Laura lleva un top blanco mientras que su hija lleva una camiseta rosa de manga larga. Las dos van peinadas de la misma forma, con un semirecogido (extraliso en el caso de Laura y con sus rizos naturales en el caso de Roma).

Es la primera vez que vemos a Roma, de cuatro años, viendo un concierto del novio de su madre. La hija que la influencer tuvo con el presentador Risto Mejide parece que se lo pasó en grande y disfrutó como una seguidora más del espectáculo que ofreció De Luna en Barcelona.

La concursante de El Desafío y el artista de Levantaremos al sol están viviendo, sin duda alguna, un gran momento. La vida les sonríe en lo personal y lo profesional y ellos no pueden estar más contentos. Aunque en un principio se mostraron cautos sobre su relación y prefirieron mantenerse alejados de los focos, ahora es habitual verles presumiendo de amor. Además, siempre que pueden aprovechan para dedicarse mensajes muy bonitos a través del mundo virtual. "Eres un rayo de luz. Te quiero", le dijo Álvaro a su chica recientemente.

Hace unas semanas, Laura fue premiada por su labor como influencer en los Premios Ídolo y, además de acompañarla en la gala, Álvaro utilizó su perfil personal para decirle: "La más bella. Muy orgulloso". "Este año ha sido un año de hacer cosas que jamás había hecho, de aprender y reinventarme. No quiero parar de hacerlo. No quiero que estas ganas se me pasen nunca. Así que gracias por hacer que pueda seguir aquí. Gracias de corazón a todos vosotros. Os quiero", dijo Escanes.

La música se ha convertido en un vínculo muy especial entre ellos. El pasado 17 de marzo Álvaro, sacó su nuevo tema Todo contigo, que tiene totalmente enamorada a Laura. "Todo, todo, todo", escribió en sus redes junto a varios corazones de color rojo haciendo referencia al título de la canción. En una entrevista con ¡HOLA!, el artista nos habló de sus sentimientos hacia Laura y todo lo que le aporta en estos momentos. "Me aporta muchas cosas buenas ¿no me ves la cara de felicidad? Me da mucha estabilidad y felicidad y eso me hace sentirme bien y estar muy contento. A Laura y a mí se nos nota que estamos muy bien y eso nos produce una satisfacción increíble".

