Álvaro de Luna sube a Laura Escanes al escenario y juntos protagonizan este romántico momentazo

El primer verano que están pasando juntos Laura Escanes y Álvaro de Luna está siendo inolvidable. Ya habíamos visto las bonitas fotos de sus vacaciones juntos en Menorca, pero ahora han dado un paso más. La influencer no ha querido perderse la actuación de su chico en el Zevra Festival de Cullera, y él tenía preparada una preciosa sorpresa para su pareja. El cantante sacó a Laura al escenario y, ante todo su público, sin soltarle la mano y mirándola muy enamorado, interpretó el tema Todo contigo que escribió precisamente para ella. Incluso protagonizaron un romántico beso justo antes de abandonar la influencer el escenario. “De las cosas más bonitas que me han pasado estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón”, ha comentado el artista. “No sé si alguna vez escribiré además de dedicarle unas preciosas palabras a su chica. Dale al play y no te lo pierdas.

