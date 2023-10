La fiesta entre princesas Disney de Roma, hija de Laura Escanes y Risto Mejide, por su cuarto cumpleaños

Loading the player...

¡Qué rápido pasa el tiempo! La pequeña Roma, hija de Laura Escanes y Risto Mejide, tiene ya cuatro años. Ya no es un bebé, sino una niña risueña y encantadora que ha soplado las velas en una divertidísima fiesta que le ha organizado su mamá. La influencer ha compartido las imágenes de la celebración, con temática de princesas, en la que el rosa era el color predominante en la decoración. No faltó la tarta temática ni la piñata, pero tampoco el castillo hinchable o la pared de escalada en la que Roma demostró su agilidad. Dale al play y no te lo pierdas.

-La reacción de Laura Escanes al preguntarle por el anillo de 7.000 euros que Risto le ha regalado a su novia

-Laura Escanes abre el álbum de sus fotos más románticas con Álvaro de Luna por su cumpleaños: 'Por volver a creer'