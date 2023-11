La tierna reacción de la hija de Laura Escanes al conocer a su nuevo perrito No te pierdas este vídeo de la pequeña Roma, totalmente alucinada con el cachorro

¡Hay un nuevo miembro en la familia de Laura Escanes! La influencer catalana, de 27 años, había dicho a sus fans que tenía algo muy importante que contarles y, finalmente, ha descubierto la sorpresa con este vídeo. La presentadora del programa La Travessa quiso grabar el momento en el que su hija Roma conoció a su nuevo perrito y las imágenes no pueden ser más tiernas y bonitas. "Aún no lo saben pero van a ser mejores amigos 🤎🐶 Bienvenido a casa Rock", ha escrito en sus redes. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

