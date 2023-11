La bonita imagen de Laura Escanes con su hija, su madre y su abuela: su gran apoyo tras romper con Álvaro de Luna

Ellas han sido su principal apoyo desde siempre, el hombro en el que llorar y las personas en las que puede confiar ciegamente en cualquier situación que se presente. Laura Escanes vuelve a demostrar lo unida que está a su hija, su madre y su abuela, tras el último y agradable encuentro familiar que vivían este viernes. "4 generaciones juntas", señalaba la modelo catalana en su perfil público para describir la bonita escena que se producía en ese momento.

Se trata de una imagen tomada desde arriba con la cámara de su teléfono móvil y en plena calle, donde sus protagonistas estiran sus brazos y juntan las manos en señal de afecto. A sus palabras, la influencer añade varios emoticonos que transmiten la inmensa felicidad que siente y el profundo cariño que le tiene a quienes la rodean, las que son sin duda las mujeres de su vida.

Así las definió precisamente Laura en su día (hace casi tres años) cuando por primera vez compartió una instantánea de las cuatro, entonces desde la habitación del hospital donde la pequeña Roma acababa de nacer y la bisabuela de la niña la tenía en brazos: "Valientes, fuertes, guerreras...", decía la ex de Risto Mejide sobre ellas con mucho sentimiento al mostrar ese recuerdo tan especial y que quiso destacar por Día Internacional de la Mujer.

Anna Espinosa, la madre de Laura Escanes que es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona, también suele presumir en redes sociales de lo encantada que está con su clan y del tiempo que pasa en armonía con su nieta. Hecho que ocurre no solo en la Ciudad Condal, sino cuando se ven en la comarca catalana de la Cerdaña donde poseen una acogedora residencia en la que se suelen reunir en épocas vacacionales.

Para la exconcursante de El Desafío sus seres queridos son fundamentales, máxime cuando necesita algo de ayuda a la hora de organizarse con los cuidados y atenciones que precisa Roma desde que esta nació hace cuatro años (el 3 de octubre de 2019). "La suerte que tengo", ha reconocido Laura en más de un ocasión cuando se refiere a sus seres queridos, que nunca le fallan y están a su lado en lo bueno y en lo malo.

"Me he encontrado esta foto en el carrete y se me hace imposible no emocionarme. Mi yaya y mi mami", confesaba la modelo también hace ya tiempo sobre una maravillosa imagen en blanco y negro, donde las tres aparecen besándose en la cara y reflejando el fuerte vínculo existente (no solo de sangre).

Su gran apoyo tras romper con Álvaro de Luna

Tras su reciente ruptura con Álvaro de Luna, noticia que adelantó ¡HOLA! en exclusiva, la autora del libro Piel de Letra se ha refugiado en su hija para hacer más llevaderas estas semanas de tristeza, pero también queda claro que su madre y su abuela están ahí para lo que necesite.

Además, Laura Escanes tiene otros buenos motivos para sonreír si hablamos de lo profesional, ya que hace unas semanas debutaba como presentadora gracias a su trabajo en el reality La travesía (emitido por la plataforma digital de la televisión pública catalana) que fue grabado hace unos meses en los Pirineos. No solo eso, sino que además será la encargada de conducir por primera vez las campanadas para la propia TV3, en compañía del eurovisivo Miki Núñez.

