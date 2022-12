Mariló Montero y Risto Mejide posan antes de las campanadas al más puro estilo 007

Ha empezado la cuenta atrás para las Campanadas de Fin de Año. Si hace unas horas era Cristina Pedroche la que adelantaba algunos detalles del look que llevará para despedir el 2023, ahora le ha tocado el turno a una pareja que, sin duda alguna, también dará mucho que hablar. Nos referimos a Mariló Montero y Risto Mejide, que han hecho su último posado del año. "Pues nosotros ya estamos listos", ha dicho la periodista navarra, a la que vemos posando así de espectacular con un vestidazo rojo.

- Laura Escanes reflexiona sobre los siete años que vivió junto a Risto Mejide

El diseño que ha elegido Mariló para su sesión de fotos de las campanadas corresponde a la colección de Paloma Cuevas para Rosa Clará. Se trata de un elegante vestido de fiesta largo, de estilo tubo y escote halter con detalles de pedrería que queda perfectamente entallado a su figura. La periodista posa así de espectacular junto a su James Bond. "Recién salidos del casino con 007. Preparados para dar LA campanada. Bellezón el de @marilo_montero, mientras yo hago lo que puedo", ha bromeado Risto al compartir esta sesión de fotos que ha causado furor entre sus fans.

"Wow", ha dicho Melissa Jiménez, mientras que Paula Echevarría, que ha estado trabajando con Risto en el programa Got Talent, ha comentado: "¡Qué portes, señores!". Toñi Moreno ha dicho: "¡Espectacular!" y Máximo Huerta: "Madre del amor hermoso". Mariló ha publicado el mismo post en sus redes y también ha recibido el cariño de Paloma Cuevas, Bibiana Fernández y, cómo no, no de su hija Rocío Crusset, que se ha quedado alucinada con la foto: "¡Toma ya!". Anne Igartiburu, que no dará las Campanadas en TVE por primera vez en muchos años, les ha dicho que están muy guapos, y Risto le ha preguntado: "¡Querida mía! ¿Algún consejo?", a lo que Anne ha respondido muy cariñosa: "¡Disfrútalo, querido! El resto es tu medio, ¡¡lo bordarás!!".

VER GALERÍA

- Risto Mejide desmiente que tenga una nueva relación

¿Le veremos con capa?

Lo que sigue siendo un misterio es el estilismo que llevarán para decir adiós al 2023 desde el Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz. No han trascendido muchos detalles al respecto, pero Risto Mejide dio una pista en el último programa de Got Talent. "El equipo del programa te ha preparado una sorpresa que quiere que abras inmediatamente", dijo el presentador Santi Millán. Fue algo que no se esperaba y el escritor bromeó diciendo: "Si está vivo no cabe en mi vida". Al ver lo que había en su interior, su compañero Dani Martínez no puedo evitar desvelar el secreto: "La capa de las campanadas".

Mejide quiso mostrársela a todo el público y a los telespectadores mientras Santi Millán contaba que es "una capa confeccionada por el equipo de vestuario" del programa. Totalmente alucinado pero muy agradecido, Risto aprovechó para dar una noticia en directo: "Me la voy a poner en las campanadas". ¿Cumplirá su promesa? ¿Se convertirá en el nuevo Ramón García?