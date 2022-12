Cristina Pedroche desvela uno de los grandes secretos de su estilismo en las campanadas

A falta de nueve días para poner el punto y final al 2022, un broche de oro que protagonizará por séptimo año consecutivo en la cadena Cristina Pedroche acompañada de Alberto Chicote, la presentadora, que el pasado año obtuvo un 33,7% de share con 6.308.000 espectadores y desbancó a La 1 de TVE con su vestido más transgresor, ha desvelado más detalles de lo que veremos el próximo 31 de diciembre en las campanadas: "Este año vuelven las transparencias y han estado involucradas casi 100 personas en el estilismo -aunque no todas han visto el resultado final-. Es el año en que más personas se han involucrado, y voy a hacer una cosa que me llevan pidiendo casi desde el comienzo", ha avanzado durante su visita a El Hormiguero esta noche, en la que ha terminado reconociendo que la técnica del body painting jugará un papel crucial.

VER GALERÍA

La televisiva, que siempre logra convertise en la gran protagonista de la última jornada del mes de diciembre por la expectación que generan sus outfits, que nunca dejan indiferente a nadie, se prepara para dar la bienvenida al 2023 con ilusión, emoción y adrenalina, y tiene claro que "este año es el año", aunque va a ser todo lo contrario a la fantasía del anterior, en el que la inspiración fue la metamorfosis de los insectos, un rompedor concepto en el que lució una pieza de museo de hace 30 años, un vestido de la colección primavera-verano 1991 del español Manuel Piña confeccionado en tafetán calado iridiscente con acabados metálicos: "Hay un discurso y un fondo que va a gustar, una mezcla de arte y sensualidad".

A sus 34 años, Cristina, que no esconde el orgullo y amor que siente por su propio cuerpo "porque me lo curro mucho y me veo siempre bien, me gusto", aparecerá ante los focos con una puesta en escena que forma parte de una disciplina de arte que por el momento no ha tocado y con la que promete "llegar al corazón de los españoles": "Para mí, el éxito es salir de la Puerta del Sol y decir 'Olé, te lo has pasado bien y lo has disfrutado'. Los datos de audiencia me interesan por el equipo, porque es una alegría para ellos, pero yo lo único que quiero es que salga bien", ha manifestado ante la atenta mirada de Pablo Motos, a quien ha reconocido que lo que veremos será "fuerte, pero bonito".

Te adelantamos los detalles del look que llevará Cristina Pedroche en las campanadas