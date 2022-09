La inesperada boda entre Alberto Chicote y su mujer, Inmaculada Núñez

¡Alberto Chicote se ha casado! El cocinero más popular y famoso de España, con permiso de Karlos Arguiñano, se ha comprometido con la mujer de su vida, Inmaculada Núñez, con la que estaba saliendo desde hace casi 20 años. El chef suele ser muy discreto con su vida privada, pero el pasado viernes sorprendía a todos sus seguidores con la noticia de su enlace. Sin embargo, casarse con su pareja era algo que ya le rondaba por la cabeza. En unas declaraciones, en diciembre del año pasado, Chicote aseguraba que tenía ganas de pasar por el altar y daba una pista de lo que podría ocurrir en un futuro no muy lejano: "Me lo planteo. Me estoy sorprendiendo a mí mismo diciendo esto, pero sí, lo tengo en la cabeza y no tardaremos demasiado", se sinceraba durante su charla con Roberto Leal en el programa Fuera del mapa. Dicho y hecho. Casi un año después, Alberto Chicote e Inmaculada Núñez se han dado el 'sí, quiero'.

¿Ha cambiado Chicote desde que trabaja en televisión? Su mujer, Inma, descubre el lado más íntimo del chef

El comunicado de su compromiso ha pillado de improviso a todos sus seguidores, que no sabían que Chicote había contraído matrimonio. Con una imagen en la que aparecía la mano de su esposa y la de Alberto, luciendo dos alianzas de boda, así anunciaban la nueva etapa que van a vivir a partir de ahora. Con este enlace, la pareja ha dado un paso de gigante en su relación, como marido y mujer: "Pues Inma Núñez y yo... Ya", escribía bajo la instantánea de los dedos de los recién casados. Ante esta repentina noticia que ha dejado a todos boquiabiertos, seguidores y amigos han querido mandarles la gran enhorabuena por su enlace. "¡Felicidades, súper pareja!", escribía Paula Echevarría, feliz por el nuevo compromiso. Al igual que ella, su pareja Miguel Torres también aprovechaba para felicitarles. "¡Sois lo más! ¡Vaya equipazo! ¡Dos grandes! ¡Muy grandes! ¡Os queremos mucho!", le contestaba con inmensa alegría el humorista Florentino Fernández. Compañeros de profesión como David Pallàs, Francis Paniego, Paco Roncero, Paco Morales y los hermanos Torres, entre otros, también han querido mostrar su alegría y enviarles sus felicitaciones por el casamiento de los dos.

Alberto Chicote da la 'campanada' al anunciar sus planes de boda con Inma Núñez

Su historia de amor entre fogones

Alberto Chicote conocía a Inmaculada Núñez en 2004. Por aquel entonces, él era chef del conocido Nodo, donde su actual mujer hacía de jefa de sala -justo la misma labor que que desempeña a día de hoy, pero en otro restaurante-. Ambos coincidieron trabajando juntos, algo que les unió aún más: "Soy muy feliz con Inma, mi mujer: siempre hemos trabajado juntos 24 horas al día y, cuando no estoy con ella, la echo en falta", declaró en una entrevista concedida a ¡HOLA!. Diez años más tarde -en 2014-, y tras establecer un vínculo sentimental más fuerte entre los dos, se animaron a construir un restaurante juntos en Madrid, el llamado Yakitoro, donde están trabajando ahora. Después de esta aventura empresarial, Chicote dio el salto a la fama en televisión gracias al programa de Pesadilla en la cocina.

Los recién casados no tienen hijos en común, pero han formado una gran familia, gastronómicamente hablando. "No he tenido hijos porque no he tenido tiempo, y ahora con Inma, ya somos más mayores", dijo Chicote hace unos meses. "Ella tiene dos hijos y un nieto. Entonces... ¿qué mas puedo pedir? Cuando digo que no tengo hijos, pero sí un nieto la gente se extraña", añadió el cocinero entre risas. "Siempre la he admirado muchísimo (...) No me canso de estar a su lado. No hay nada que me haga más feliz que escucharla feliz a ella", hablaba Alberto Chicote en el programa en el que dio una pista sobre su futuro sentimental.