Conoce a Inma Núñez, pareja de Alberto Chicote, con quien planea pasar por el altar

Un chef estricto, de carácter firme y dispuesto a enfrentarse a quien haga falta para sacar adelante restaurantes con todo tipo de problemas. Es la imagen que proyecta Alberto Chicote en cada uno de los episodios de Pesadilla en la cocina, el programa que le ha convertido en una estrella y que lleva emitiéndose desde 2012. Pero pocos imaginan que el cocinero, además... ¡es todo un romántico! Y suenan campanas de boda para él. "Me lo planteo. Me estoy sorprendiendo a mí mismo diciendo esto, pero sí, lo tengo en la cabeza y no tardaremos demasiado". Con estas palabras ha confirmado el chef de 52 años, durante su charla con Roberto Leal en el programa Fuera del mapa, sus intenciones de pronunciar el "sí, quiero" de la mano de Inma Núñez. Llevan casi veinte años juntos en el plano sentimental y trabajando codo con codo, y ahora parece que ha llegado el momento de dar ese gran paso en su relación. Pero ¿quién es la mujer que saca su lado más tierno y con quien Alberto Chicote planea pasar por el altar? Dale al play y no te lo pierdas.

