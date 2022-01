Alberto Chicote da la 'campanada' al anunciar sus planes de boda con Inma Núñez

Alberto Chicote hizo unas sorprendentes declaraciones en Fuera del mapa, el programa de entrevistas que presenta en laSexta. Mientras charlaba con Roberto Leal sobre el matrimonio, confesó su intención de casarse con Inma Núñez, su pareja desde hace casi 20 años. "¿Tú cuántas veces te has casado?", preguntó el presentador de Pasapalabra al cocinero tras contarle que él se ha casado hasta en tres ocasiones con su mujer, Sara Rubio. "Una, me casé una vez y ahora no sé muy bien que hacer", respondió Chicote dubitativo. "¿No te lo planteas?", insistió el comunicador sevillano. Y fue entonces cuando el chef dio la 'campanada'. "Sí, sí me lo planteo. Me estoy sorprendiendo a mí mismo diciendo esto, pero sí, lo tengo en la cabeza y no tardaremos demasiado", aseguró. A juzgar por sus palabras, parecía que la pareja ya tenía todo listo para pronunciar el 'sí, quiero', pero todavía "no hay fecha" para la celebración. "En el momento en el que dijimos venga, pues lo haremos, pensamos que tendríamos que decírselo a la familia, porque a mis padres les va a hacer ilusión y a su madre también", añadió Chicote. Sin embargo, se sinceró antes con Roberto Leal que con su familia. "Te lo estoy contando a ti y no se lo hemos contado a ellos", añadió entre risas.

Afortunadamente, la entrevista estaba grabada y Chicote pudo compartir la feliz noticia con los suyos antes de que se emitiera. "Inma y yo organizamos una comida en casa para que no se enterasen cuando se emitiese el programa", ha confirmado el cocinero a través de sus redes sociales.

El chef, de 52 años, prepara con ilusión la que será su segunda boda. Muy discreto con su vida privada, tan solo ha contado que estuvo casado hace tiempo y que la separación de su primera mujer fue bastante dolorosa a pesar de ser de mutuo acuerdo. Después, mantuvo otra relación que no llegó a buen puerto y atravesó una etapa muy complicada, pero, en 2004, su corazón volvió a latir con fuerza al conocer a Inma. "Soy muy feliz con Inma, mi mujer: siempre hemos trabajado juntos 24 horas al día y, cuando no estoy con ella, la echo en falta", declaró en una entrevista concedida a ¡HOLA!.

La pareja no tiene hijos en común, pero ha formado una gran familia. "No he tenido hijos porque no he tenido tiempo, y ahora con Inma, ya somos más mayores", dijo Chicote hace unos meses. "Ella tiene dos hijos y un nieto. Entonces... ¿qué mas puedo pedir? Cuando digo que no tengo hijos, pero sí un nieto la gente se extraña", añadió el cocinero entre risas.

El chef sigue tan enamorado de Inma como el primer día y "no me canso de estar a su lado". Sin embargo, no pasan tanto tiempo juntos como les gustaría. Además de gestionar en común el restaurante Yakitoro, la pareja tiene otros proyectos, sobre todo, Chicote, que compagina la cocina con la televisión y la escritura. "Hacemos muchas menos cosas de las que hacíamos antes porque al estar viajando mucho pues todo cambia", reconoció Inma en el programa Palo y Astilla, de laSexta. "Antes no te conocía nadie, entrabas, salías y hacías muchas cosas y ahora, aparte de que tienes menos tiempo, hay veces que a lo mejor no haces cosas que antes podías hacer", explicó.

Este viernes, 31 de diciembre, Chicote presentará de nuevo las campanadas en Antena 3 con Cristina Pedroche. El cocinero vivirá otra noche mágica en la Puerta del Sol y, si las condiciones sanitarias lo permiten, Inma estará allí, como en años anteriores, para apoyar a su futuro marido y brindar con él por el 2022.

