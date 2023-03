La profunda reflexión de Laura Escanes sobre la diferencia de edad en el amor con ¿mensaje incluido para Risto Mejide?

Laura Escanes ha querido compartir con sus dos millones de seguidores una reflexión sobre el amor y la diferencia de edad entre las parejas. "La frase de 'el amor no tiene edad', me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse", comenzaba diciendo. "Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos". Unas palabras que muchos han considerado como una indirecta a su exmarido, Risto Mejide.

VER GALERÍA

Los más de veinte años que el publicista sacaba a la creadora de contenido siempre fue un tema muy controvertido. Sin embargo, según explicaba el jurado de Got Talent que en una reciente entrevista con Ana Rosa Quintana para él la diferencia de edad no supone un problema si las dos personas son adultas y se aman libremente. Además, su nueva novela, también tiene una temática que va muy acorde con este discurso porque abordará el lado más personal de Sebastian Batch, 16 años mayor que su esposa.

Laura Escanes revela lo que verdaderamente le hace feliz tras su ruptura

VER GALERÍA

Laura Escanes habla de su ruptura con Risto Mejide: 'Llegó un momento en que no nos hacíamos felices'

VER GALERÍA

Risto Mejide hace oficial su relación con Natalia Almarcha en la presentación de su nuevo libro

Las nuevas vidas de Laura Escanes y Risto Mejide

Han pasado ya seis meses desde que Laura Escanes y Risto Mejide se separaran. Lo hacían concretamente el 25 de septiembre de 2022, en un comunicado conjunto. Desde entonces, cada uno ha seguido con sus vidas con total normalidad. La escritora de Piel de letra se volcaba en su familia y, sobre todo, en su hija Roma, de 3 añitos -la única que tiene en común con el publicista-. Y terminaba el año con una nueva ilusión, Álvaro de Luna.

VER GALERÍA

Laura Escanes opina sobre el nuevo amor de Risto Mejide

En la actualidad, Laura se encuentra más feliz que nunca junto al cantante y cada dos por tres lo muestra en su perfil público. Ya no esconde el amor que siente por el artista y la estabilidad que tiene con él. Las Maldivas ha sido uno de los últimos viajes que han hecho juntos. Por su parte, Risto Mejide también se encuentra en pleno cambio. El publicista ha hecho oficial su noviazgo con la joven farmacéutica. Una relación a la que Laura Escanes no dudaba en desearle lo mejor, en esta nueva etapa que se le presenta a su exmarido.