Laura Escanes responde a las críticas tras 'el precioso vínculo' que se ha creado entre su novio y su hija

Laura Escanes y Álvaro de Luna continúan afianzando su historia de amor, lo que supone que el músico esté cada día más implicado en todos los aspectos de la vida de la influencer. Por ello, cuando el artista sevillano está con su chica, no resulta extraño ver que comparta parte de ese tiempo también con la pequeña Roma, la hija de tres años que nació fruto de la relación de la modelo catalana con Risto Mejide.

La divertida anécdota de Laura Escanes: 'Parezco un clon de mi madre'

Este fin de semana, la autora del podcast Entre el cielo y las nubes publicaba una entrañable imagen donde precisamente quería mostrar lo bien que se lleva su niña con el cantante. En la instantánea, el compositor andaluz lleva en brazos a la chiquitina y es la propia Laura la que escribe unas breves palabras para definir la escena: "Lo bonito de los niños, que quieren a los que quieren, así de simple y de bonito", señala.

La felicitación de Risto a Laura por su cumpleaños con recuerdos de su pasado común

A partir de ahí, algunos de sus seguidores la criticaron en redes sociales y era ella misma quien ha querido salir al paso de esos comentarios negativos. Además, pone como ejemplo la experiencia que vivió en primera persona cuando estaba con el popular presentador y publicista, quien tiene a su hijo Julio de trece años de su anterior relación con la periodista Ruth Jiménez.

La transformación de Laura Escanes a través de sus cambios de look

"Ver el vínculo que están creando ellos dos es algo precioso"

La influencer comienza diciendo que "no iba a hacerlo ni a dar explicaciones de algunos de los mensajes que he recibido por la foto de ayer. Tengo que decir que la mayoría son buenos y llenos de amor, pero por desgracia siempre le doy más importancia y me calan más los malos... estoy trabajando en ello", reconoce. "Supongo que no todo el mundo puede entenderlo. Yo lo he vivido desde las dos partes", apostilla.

Laura Escanes sorprende (y triunfa) posando sin maquillaje

Se refiere entonces Laura Escanes al momento en el que "hace unos años cuando conocí a Julio y empezó a formar parte de mi vida y yo de la suya. Y ahora cuando Roma ha conocido a Álvaro y los dos han creado un vínculo. Igual que Roma lo crea también con mis amigas y nadie se escandaliza por eso o por si algún día dejan de ser mis amigas", señala en alusión a su círculo de amistades.

Laura Escanes inspira los 12 semirecogidos más estilosos para melenas 'midi'

"He vivido lo que es querer a alguien, que no es tu hijo, y querer darle siempre lo mejor. Estar siempre para él y cuidarle de la mejor manera posible", subraya la modelo barcelonesa de 27 años. "A día de hoy sigo queriendo infinito a Julio y nos vamos a tener para tooooooda la vida. Porque creamos un vínculo especial entre nosotros. Y eso no se rompe así como así", expresa con emoción.

Álvaro de Luna, sobre su relación con Laura Escanes: ‘Me aporta mucha estabilidad y felicidad’

"Ahora lo veo desde el otro lado y no sabéis lo que llena el corazón que esa persona cuide y quiera tanto a la persona que más quiero del mundo. Ver el vínculo que están creando ellos dos es algo PRECIOSO. Por mucho que pueda molestar o no", explica con ese adjetivo en mayúsculas. "Lo único que quiero para mi hija es que sea feliz y se rodee de buenas personas que la cuiden y la quieran bien. Y como yo, imagino que todos los padres del mundo quieren eso para sus hjos. Eso es lo más importante", concluye de forma tajante.

Laura Escanes opina sobre el nuevo amor de Risto Mejide