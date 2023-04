La felicitación de Risto Mejide a Laura Escanes por su cumpleaños con recuerdos de su pasado común

Risto Mejide y Laura Escanes pusieron fin a su relación el pasado mes de septiembre después de siete años juntos y una hija en común. La ruptura se produjo de mutuo acuerdo y de manera amistosa, a juzgar por las palabras que se dedicaron al decirse adiós. "Solo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos", dijo el publicista. "No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", aseguró la 'influencer'.

- El enfrentamiento de Risto Mejide y Sindy Takanashi, una de las mejores amigas de Laura Escanes

Como prueba de la cordialidad que existe entre ellos, el que fuera jurado de Operación Triunfo ha sido uno de los primeros en felicitar a Laura por su 27 cumpleaños. La publicación ha sido correcta y muy discreta. Un storie con dos fotos de la celebración del año pasado y el siguiente mensaje: "Feliz cumpleaños a la madre de mi hija".

En las imágenes Laura sonríe sin saber lo mucho que iba a cambiar su vida tan solo cinco meses después. Risto tampoco lo sabía y le dedicó estas palabras: "Hoy cumple años la mujer de mi vida. Iba a escribir una de esas felicitaciones cursis que tanto gustan por aquí, pero la verdad es que sólo me apetece compartir que esta mujer me hace jodidamente feliz. A mí y a todo quien tiene el gusto de disfrutarla. Es mejor persona de lo que yo seré jamás. Y una luchadora como pocas he conocido. Así que nada, felicitadla si queréis, que ella se merece todo lo bueno… y más. Feliz cumpleaños, amor mío".

En aquel momento su relación parecía eterna, pero ahora él es feliz al lado de la farmacéutica Natalia Almarcha, 21 años menor que él, y ella no puede estar más enamorada del cantante Álvaro de Luna. Tanto es así que ha decidido borrarse los tatuajes que se hizo en honor a su expareja.

Risto y Laura solo se desean lo mejor en esta nueva etapa que acaban de comenzar. "Está feliz y se lo merece", respondió el publicista cuando le preguntaron por la relación de su ex y el cantante de Levantaremos al sol". Laura, por su parte, se pronunció en cariñosos términos sobre el nuevo amor de su ex. "Si él está feliz eso repercute en que todo esté bien, que Roma esté bien y eso es lo más importante".

- La transformación de Laura Escanes a través de sus cambios de look

Además, los dos confirmaron que su relación sigue siendo maravillosa por el bien de su hija. "Se han dicho muchas cosas, pero nosotros siempre hemos mantenido lo mismo, lo importante era el cariño, el respto y, sobre todo, por una persona en común que es nuestra hija, lo más importante del mundo. Yo le deseo toda la felicidad, los caminos se separan, no le deseo ningún mal ni él a mí, todo está bien", aseuró la 'influencer'. Y Risto coincide con ella. "Totalmente, al final tener un hijo no solo es responsabilidad con respecto a ese hijo sino con todo su entorno también".