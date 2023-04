Risto Mejide responde a Sindy Takanashi, una de las mejores amiga de Laura Escanes: 'Está desvelando cosas que son íntimas mías' La 'influencer', por su parte, ha asegurado que el presentador miente: 'Tanto usted como yo sabemos que no se ha aludido a cosas que yo haya presenciado, aunque ganas no me han faltado'

La relación sentimental de Risto Mejide, de 48 años, y Natalia Almarcha, de 27, sigue en el punto de mira por su diferencia de edad y el presentador ha valorado todas las opiniones vertidas sobre ellos, especialmente, la de la ciberactivista Sindy Takanashi, que, curiosamente, es una de las mejores amigas de su ex, Laura Escanes. "No quiero convertir este programa en una venganza", aclaró en el último Viajando con Chester de la temporada. Pero quiso compartir su experiencia personal con una de las 'influencers' más populares que se dedica a divulgar sobre feminismo. "Hay gente de mucho éxito en redes sociales que ha cogido este tema como gran tema, además, lo ha cogido con muchos argumentos. Yo quiero que escuchéis uno de esos testimonios y lo comentemos", les dijo a los invitados (Melani Olivares, Javier Rigau, Pilar Rahola).

En ese momento, el programa reprodujo un vídeo con las siguientes declaraciones de Sindy Takanashi en las que se refería a Risto Mejide. "El problema es cuando tienes 50 años y llevas la última década de tu vida en la que casualmente tus relaciones, incluso las relaciones que hay entremedias que no se conocen, son todas con chicas mucho más jóvenes que tú. Es un poco raro, porque si te pones a analizar qué patrones son los que se repiten, qué cosas tienen en común estas mujeres, a parte del físico, que es el físico de una chavala muy joven, lo cuál es un poco raro, también se cumplen varios factores que son que en el momento en el que tú estás por encima, muy por encima de estas personas en experiencia vital, es mucho más fácil que tú las puedas manipular emocionalmente", afirmó la ciberactivista en su discurso.

"Y esto, ojo, no es paternalista, no es pensar que las chicas de 20 años son manipulables, ni mucho menos, es simplemente que aquí existe un abuso de poder. Para empezar, el abuso de poder que te da la fama y después el abuso de poder que te otorga la edad, es decir, no es que todas las niñas de 20 años ahora sean tontas, ni creo que las parejas que ha tenido este señor sean tontas, es simplemente que hay que reconocer que la diferencia de edad y la diferencia de experiencia vital te otorgan un poder y si tú utilizas ese poder en todas tus relaciones como un reclamo, eso es lo verdaderamente peligroso y lo verdaderamente problemático", añadió ante el estupor de Risto.

Una vez finalizado el vídeo, el presentador tomó la palabra. "Lo que me molesta es que esta chica es amiga de mi ex. Lo que me molesta es que cuando dice 'incluso las relaciones que hay entremedias que no se conocen' es que está desvelando cosas que son íntimas mías, que ella ha escuchado en cenas con mi ex, y lo que me molesta es que para atacarme de esa manera tan pueril y tan inconexa utilice información privada", lamentó. Risto explicó a los invitados que Sindy Takanashi formaba parte de su "círculo íntimo" y no se esperaba que pudiera hablar así sobre él. "He cenado con ella en un entorno en el que tú te relajas y hablas de muchas cosas que luego dices: 'Yo no sabía que esto iba a ser utilizado públicamente'", manifestó sorprendido.

La respuesta de Sindy Takanashi

Sindy Takanashi no ha tardado en responder públicamente a Risto tras la emisión de su programa. La 'influencer' ha compartido el vídeo en el que opinaba sobre las relaciones del presentador y ha negado haber revelado detalles de su vida íntiima. "Es absurdo afirmar esto porque hago alusión a encuentros que ocurrieron después de dejarlo con su expareja y ya me dirá usted en qué ocasión hemos cenado nosotros desde que lo dejaron", ha comenzado diciendo. "Si yo sé algo sobre sus conquistas es por periodistas a los que no se les ha permitido hacer pública según que noticia. Como pruebas tenemos el hecho de que se ha tardado cinco meses en destapar su amor a pesar de que se ha paseado libremente con su amada de la mano mientras su expareja era acosada por los mismos que ocultaban su nueva relación, la cual, de nuevo, vuelve a tener veintitantos años menos que usted", ha asegurado. Por último, ha dicho: "Tanto usted como yo sabemos que no se ha aludido a cosas que yo haya presenciado, aunque ganas no me han faltado".