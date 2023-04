Javier Rigau relata el incómodo momento en que sus padres conocieron su relación con Gina Lollobrigida, 34 años mayor

Risto Mejide ha dicho adiós a la temporada de Viajando con Chester con un programa especial sobre parejas con una diferencia de edad sustancial. El presentador, que está enamorado de Natalia Almarcha y estuvo casado con Laura Escanes (ambas (21 años menor que él), ha hablado de este tema con invitados como Melani Olivares, Pelayo Díaz, Pilar Rahola y Javier Rigau. Este último ha dado detalles de su controvertido matrimonio con la recordada estrella de Hollywood Gina Lollobrigida, como el momento en el que sus padres se enteraron de que estaban juntos o las situaciones a las que tuvo que hacer frente desde que se hizo público este romance marcado por los 34 años que se llevaban.

Javier tenía 15 años y Gina 49 cuando comenzó su historia de amor, un romance que mantuvieron en completo secreto durante ocho años. "Mi familia no tenía ni idea de la naturaleza de la relación hasta que tuve 23 años, que es cuando se dieron cuenta. Pensaban en casa que era una persona muy agradable que tenía una simpatía extrema por el hijo mayor, que era yo, y así lo fuimos llevando ", ha comenzado a narrar. Recuerda que cada domingo, mientras veía la televisión con sus padres y su hermano tras comer, entraba su tata en el salón para decirle que la artista le estaba llamando desde Italia. Su madre se mostraba "totalmente inocente" y no pensaba nada raro de su contacto constante mientras que su padre "veía ya que aquello no era lo que queríamos aparentar".

El empresario catalán ha dado todos los detalles del día que su familia conoció la verdad de los sentimientos que había entre Lollobrigida y él. Recuerda que fue un domingo que estaba en Mónaco con Gina y su madre, con las que comió en un restaurante situado encima del hotel París. Abandonaron el local en un ascensor muy estrecho y la actriz italiana dijo: "Qué raro que ningún periodista durante estos años haya sacado la verdadera relación que tenemos, que no hayan publicado que somos novios". Javier dice que en ese instante vio la cara de horror de su progenitora reflejada en el cristal "y es una de las cosas que más daño me hace". Al quedarse solos le pidió explicaciones y también tuvo que contar la verdad a su padre cuando volvieron a Barcelona.

Rigau explica que sus padres no aceptaron su romance y que su madre "fue a piñón fijo para que se acabase". Cuando anunciaron en exclusiva en ¡HOLA! sus planes de pasar por el altar, asegura que fue como si estallara una bomba y que su progenitora se negó a que pasaran por el altar. Sus planes siguieron adelante y tras varias bodas canceladas, en 2010 contrajeron matrimonio. En 2016 Gina lo denunció al afirmar que había contraído matrimonio sin ser consciente y que el empresario le había hecho firmar unos papeles con el objetivo de estafarla. El caso fue llevado a los tribunales que acabaron dando la razón a Javier.

El empresario catalán ha recordado que siempre ha convivido con el estigma de que se casaba con la artista italiana "por el interés o por sacar algo", pero niega tajantemente moverse por motivos económicos. "Yo era mucho más rico que ella", ha dicho. Forma parte de una familia acomodada y recibió de parte de su abuelo la donación del 10% de un polígono industrial que también pertenecía a su madre y a su hermano. "A los 27 años mi patrimonio era superior al de Gina", ha puntualizado. Además ha contado que su mujer solo le hizo tres regalos materiales: el exvoto de una virgen rusa con un niño, un mármol de marquetería, y una escultura de un delfín a tamaño real que tiene en su hogar de la Costa Brava.