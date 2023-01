De su polémica boda con el español Javier Rigau a su salto a la política con 95 años: la intensa vida de Gina Lollobrigida

El mundo del cine está de luto. La actriz Gina Lollobrigida ha fallecido a los 95 años, tal y como ha anunciado la familia en una nota publicada por los medios italianos: "La Bersagliera nos ha dejado. Con profundo dolor anuncian la triste noticia su hijo Milko y su nieto Dimitri. La familia pide el máximo respeto en estos momentos de tanto dolor". Se apagó la luz de una 'La Lollo', una de las grandes divas de la historia de la cinematografía italiana que, sin duda alguna, tuvo una vida apasionante.

Gina fue una artista incansable que exprimió la vida al máximo. Además de su extensa carrera como actriz protagonizando películas como Pan, amor y fantasía, Fanfan la Tulipe, Trapecio, Cuando hirve la sangre, La burla del diablo o La mujer más bella del mundo (que le dio el título por el que muchos la conocían), Lollobrigida tuvo capítulos relacionados con su vida personal y amorosa bastante intensos.

En 1949 se casó con el médico esloveno Milko Skofic, con quien tuvo a su único hijo: Milko. Su matrimonio duró 22 años pero en 1971 terminaron divorciándose. Desde hace unos años, la actriz mantenía un duro enfrentamiento con su hijo y su nieto, Dimitri, quienes buscaban inhabilitarla asegurando que su fortuna (valorada en 36 millones de euros) estaba en riesgo. "Mi madre ya no está en sus cabales. Necesita un administrador de apoyo", dijo en una ocasión Milko. En diciembre de 2021, la diva italiana expresó el dolor que le estaba provocando esta batalla familiar. "Más que cansada me siento humillada, porque deberían dejarme morir en paz. No merezco esto", dijo entre lágrimas en el programa de televisión Domenica in.

Enfrentamientos familiares

Según aseguraban fuentes de su entorno familiar, Gina Lollobrigida estaba malgastando su fortuna haciendo regalos a su asistente y amigo Andrea Piazzoli, que llegó a su vida en 2014. Afirmaban no solo que tenían una relación, sino que estaba aprovechándose de la actriz, dilapidando poco a poco su fortuna. En el verano de 2020, la Fiscalía de Roma solicitó que el caso llegara a los juzgados después de recibir los resultados de una investigación iniciada por la denuncia del hijo y el nieto de la actriz, además de por su exmarido, el empresario catalán Javier Rigau.

En medio de esta disputa entre su familia y su joven ayudante, la justicia nombró a un administrador para gestionar el patrimonio de Lollobrigida y requisar los objetos de valor de su villa en Roma. Esta decisión se produjo después de que algunas piezas de su patrimonio, amasado durante más de 60 años de carrera, fueran puestas a subasta. Lollobrigida emitió entonces un comunicado en el que mostraba su disgusto: "Han decidido que muera de un modo innoble, como se hace con los delincuentes", dijo asegurando que esta medida le había llevado a vivir "en una condición de precariedad", desprovista de "los recuerdos que la han acompañado durante toda su vida".

Su polémica boda con Javier Rigau

En 2010 se casó en secreto con Javier Rigau, que tenía 34 años menos que ella. Su relación no estuvo exenta de polémica y el anuncio de su boda dio la vuelta al mundo, ocupando innumerables portadas y titulares. La actriz y el empresario catalán se conocieron en una fiesta en Mónaco. El suyo fue un romance calificado por muchos como imposible que acabó en un matrimonio por poderes, que según la propia actriz se celebró sin su pleno consentimiento por lo que fue denunciado como una estafa por la propia Gina en 2016.

La diva aseguró haberse casado mediante engaños y que el objetivo de Rigau era única y exclusivamente acceder a su patrimonio. Tras un largo proceso judicial en el que el catalán fue absuelto, Gina Lollobrigida consiguió la nulidad matrimonial. "Soy nuevamente una señorita", dijo la actriz en febrero de 2019 tras conocer que el Tribunal de la Rota Romana había anulado su matrimonio con el empresario español.

Su salto a la política

No podemos pasar por el alto una de las últimas y sorprendentes decisiones que tomó la actriz italiana. En agosto de 2022 anunció que se iba a presentar a las elecciones generales por la lista "Italia soberana y popular" con el Partido Comunista. La estrella de Trapecio y El elixir de amor se animó a dar el salto a la política, sin embargo, no consiguió obtener el 1% de los votos necesarios para convertirse en senadora.

La actriz echó la culpa de su resultado a un contratiempo que no le permitió hacer campaña, tal y como a ella le hubiera gustado: tuvo que ser ingresada en el hospital por una caída que le provocó la rotura de la cabeza del fémur y fue operada 13 días antes de la llamada a las urnas. "Está bien. Acabo de hablar con ella y estaba viendo una de sus películas en la televisión", dijo a la prensa el exfiscal Antonio Ingroia, su representante legal, su consejero, el líder de su partido, su abogado en los litigios hereditarios que mantenía con su hijo y su nieto y, además, el que se dijo que fue el último dueño su corazón.