Meghan Markle, de rojo pasión, habla como nunca de sus hijos y de su vida antes de casarse con Harry

El príncipe Harry y Meghan Markle han vivido su segundo día en Nigeria conociendo a fondo la cultura tradicional del país, participando en diferentes actividades. Un viaje que han hecho en solitario, sin Archie Harrison y Lilibet Diana, de quienes transcienden pocas imágenes. Sin embargo, durante su recorrido por África, han dado nuevos detalles sobre sus gustos y aficiones que nos permiten conocer más a los nietos de Carlos III, y la duquesa de Sussex ha hablado de su faceta como madre.

Este sábado por la noche, Meghan asistió y copresentó un evento centrado en el liderazgo de las mujeres donde además ejerció de dama de honor. Para la ocasión escogió un imponente vestido largo en color rojo y escote redondo de la firma Oríré — una joven y prometedora diseñadora contemporánea de Nigeria, que se anuncia así misma como 'diseñadora éticamente' — con detalles de canalé, tirantes finos y un pequeño volante en el bajo, detalle que puede recordarnos a las icónicas prendas de inspiración flamenca tan distintivas de nuestra tierra. Completó el look con unas sandalias 'nude' de Aquazzura y delicada joyería: pendientes de medio aro en oro amarillo de Kimai, el brazalete 'Diamond Hex Tennis' de Ariel Gordon Maffei, la gargantilla de Logan Hollowell y la pulsera 'Love' de Cartier. Un look que escogió tal y como ella misma contó porque "me siento halagada, honrada e inspirada. Ha sido un torbellino de 24 horas sin parar desde que llegamos y decidió que necesitaba usar más color, ¡así puedo encajar con vosotros!".

Durante el citado evento en el que participaron 50 mujeres destacadas de toda la sociedad, la política, los negocios, los medios y la cultura nigerianas, organizado por la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, Directora General de la Organización Mundial del Comercio, Meghan aprovechó el momento en el que se habló sobre cómo las mujeres compaginan la maternidad con sus carreras para contar que "me encanta ser madre" e, incluso, definió a sus hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana, como "pequeños conversadores".

Con el micrófono en mano y todas las miradas puestas en ella, Meghan quiso recordar que "cuando estaba en la primera temporada de Suits, hace mucho tiempo, digamos una década, Bonnie Hammer, que dirigue NBCUniversal, fue y sigue siendo mi gran mentora, me invitó a desayunar y le pregunté; '¿cómo encuentras el equilibrio entre ser madre y tu carrera profesional?' y ella me dijo: 'no lo encuentro, nunca encontrarás el equilibrio', y yo en ese momento sonreí".

"Esto fue antes de casarme, de tener hijos y que la trama de mi vida diera un giro", ha continuado diciendo la mujer del príncipe Harry. Unas declaraciones que le "impactaron", tal como ella misma ha confesado: "Fueron unas palabras que permanecieron conmigo durante mucho tiempo porque dices: 'Bueno, ¿cómo puedes tener tanto éxito, ser madre, estar casada y encontrar el equilibrio?'. Desde mi punto de vista y lo que creo es que ese equilibrio va cambiando y lo que hace diez años estaba va, ahora ha evolucionado".

En la charla, la duquesa de Sussex también ha confesado que siempre ha querido ser mamá: "Ser madre para mí ha sido un sueño. De verdad, soy muy afortunada de tener dos niños preciosos, sanos y muy habladores". Pero eso no es todo, porque también confesó que se sentía "muy orgullosa" de ser nigeriana: "Lo primero que hice cuando conocí mis raíces fue llamar a mi mamá para saber si era conocedora de ello. Fue muy emocionante descubrirlo. Cuando os escucho hablar y voy conociendo lo que significa ser una mujer nigeriana, me siento más y más halagada". Recordamos que fue en 2023 cuando Meghan descubrió a través de una prueba genética que el 43% de ella es de Nigeria.

Este domingo es el último día de los duques de Sussex en el citado país. Una cita que concluirá con la visita de Meghan Markle y el príncipe Harry a una cancha de baloncesto con los Gigantes de África y una recepción cultural. Su último compromiso será acudir a la recaudación de fondos de polo para Nigera: Unconquered, una organización benéfica que trabaja en colaboración con la Fundación Invictus Games.

