La elegancia discreta de Meghan Markle con un impecable traje sastre blanco en Nigeria

Los duques de Sussex se encuentran de viaje exprés en Nigeria. El príncipe Harry y Meghan Markle aterrizaron ayer en suelo africano después de reencontrarse en Londres, jornada en la que participaron en su primer acto, donde fueron sorprendidos con una llamativa ceremonia de bienvenida y collares tradicionales. Para la ocasión, Meghan dejó claro, una vez más, que es una fiel abanderada del afamado lujo silencioso. Lo hizo enfundada en un vestido largo bañado en rosa empolvado de la creativa angelina Heidi Merrick, diseño de cuello a la caja, busto ceñido y falda escalonada con el que nos preparó para el despliegue de looks tan sencillos como magnéticos con el que, de seguro, nos mantendrá en vilo durante los tres días que durará el tour. El segundo look no tardaría en llegar: horas después deleitó con un exquisito traje sastre blanco que ficharán las amantes del minimalismo más puro.

Para reunirse con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Nigeria en el Cuartel General de la Defensa en Abuja, Markle, acompañada por Harry, impresionó con un conjunto de dos piezas con el que recurrió a la elegancia discreta, estética que alcanzó al abrazar una creación de líneas limpias con la que querrán contar las mujeres más clásicas. Hablamos, por un lado, de la blazer Acacia de Altuzarra, una obra de crepé elástico liso con cuello de muesca, botón en la parte delantera, silueta entallada, bolsillos ribeteados y abertura central en la espalda, chaqueta que ha rescatado de su propio armario, puesto que ya la defendió en un viaje oficial a Australia en 2018.

Por otro lado, los pantalones Serge, de la misma casa. Un pantalón bootcut de sutil elasticidad que también forma parte de sus configuraciones estilísticas pasadas, dado que los llevó teñidos de negro (con la parte superior a juego) para acudir a la entrega de los premios WellChild en Londres, en 2018.

Para completar la propuesta, eligió una camiseta de corte básico con escote redondo, además de subirse a unos zapatos pumps en ante marrón pertenecientes a Manolo Blahnik. Asimismo, remató con unos pendientes y brazalete creados por Ariel Gordon Maffei y reloj y el brazalete Love en oro amarillo de Cartier.