Los duques de Sussex dan detalles de sus hijos: de la personalidad al ingenioso comentario de Lilibet Diana

El viaje a Nigeria que los duques de Sussex han comenzado este viernes nos está permitiendo conocer más detalles de su vida familiar en Estados Unidos, donde se instalaron en 2020 tras renunciar a sus obligaciones reales en Reino Unido. En California, el príncipe Harry y Meghan Markle están cumpliendo su deseo: que Archie Harrison y Lilibet Diana crezcan lejos del foco mediático y tengan una infancia completamente anónima. Son escasas las imágenes que se tienen de los niños, pero ahora sus padres, durante su estancia en África, han dado nuevos detalles sobre sus gustos y aficiones que nos permiten conocer más a los nietos de Carlos III.

Harry de Inglaterra y su esposa han visitado una escuela local en Abuya, la capital nigeriana. En este centro, llamado Lightway Academy y apoyado por la fundación Archewell, han podido conocer el funcionamiento del día a día de la mano de los docentes y también de los alumnos, quienes los han recibido entusiasmados con collares de regalo. En el recorrido por el centro han entrado en una clase de preescolar en la que había niños de entre dos y cinco años, una franja de edad de la que forman también Archie y Lili.

Felices por esta visita, los pequeños han cantado y bailado para el matrimonio y al finalizar el príncipe Harry les ha dicho: "¿Cantar y bailar es vuestra asignatura favorita?". En esa conversación ha intervenido espontánea Meghan, quien ha explicado que también es la actividad que más le gusta hacer en el cole a Lili, quien cumplirá tres años el próximo mes de junio: "Es la clase favorita de Lili. Tal vez sea por todos los saltos". Con estas palabras deja claro que la niña es enérgica, inquieta y que le gusta la música.

Meghan, que acaba de lanzar una web de productos y lifestyle llamada American Riviera Orchard, ha contado una anécdota que protagonizó recientemente su niña. "Nuestra hija Lili es mucho más pequeña que vosotros. Está a punto de cumplir tres años. Hace unas semanas me miraba y se veía reflejada en mis ojos. Y me dijo: Mamá, me veo en ti. Hablaba literalmente. Pero me aferré a esas palabras de una manera muy diferente", ha dicho, añadiendo que se ve reflejada en todas esas personas con las que está compartiendo este viaje a Nigeria, país en el que están sus raíces.

Los duques de Sussex también se han interesado por una clase en la que se estaban impartiendo materias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los alumnos habían creado sus propios robots que mostraron orgullosos a sus invitados, a los que incluso presentaron oficialmente. Y es que uno de los chicos les explicó que su máquina se llama M-Bot. En este contexto, Harry les ha preguntado si les gusta la electrónica mientras que Meghan ha comentado que a su hijo Archie le gusta todo lo relacionado con la construcción.

El quinto en la línea sucesoria al trono británico había explicado anteriormente que Archie Harrison se siente atraído por muchas profesiones: "Cuando hablo con mi hijo Archie sobre lo que quiere ser de mayor, él unos días me dice que astronauta, otros que piloto… Lo que le recuerdo es que no importa lo que quieras ser, siempre y cuando seas grande. Lo que importa es tu carácter". Los pequeños Príncipes pisaron por última vez suelo británico en junio de 2022, cuando se celebró el Jubileo de Platino de Isabel II, evento histórico que coincidió con el primer cumpleaños de Lilibet.