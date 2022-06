Las palabras más personales de la Reina al concluir un Jubileo 'para el que no hay ningún manual' A través de un comunicado, Isabel II se ha mostrado conmovida y agradecida al finalizar unas celebraciones históricas

Con la imagen de la Reina flanqueada por el príncipe de Gales y Camilla de Cornualles y los duques de Cambridge con sus hijos se ha puesto fin a cuatro días de celebraciones por un Jubileo histórico. El presente y el futuro de la Monarquía saludaban desde el balcón de Buckingham a la multitud mientras sonaba el himno, God save the Queen, en la voz de Ed Sheeran. Tan solo unas horas después de ese momento, Isabel II ha dirigido a los ciudadanos las palabras que no ha podido expresar en ese momento en el que se culminaban los festejos por sus 70 años en el trono. Lo ha hecho a través de un comunicado, en clave muy personal, que reproducimos a continuación:

VER GALERÍA

Cuando hablamos de cómo celebrar 70 años siendo vuestra Reina, no hay ningún manual. Realmente es la primera vez. Pero me he sentido honrada y profundamente conmovida al ver a tanta gente tomar las calles para celebrar mi Jubileo de Platino.

Aunque no he podido asistir a todos los eventos en persona, mi corazón estaba con todos vosotros; y sigo comprometida a serviros lo mejor que pueda, apoyada por mi familia.

Me ha inspirado la bondad, la alegría y la amabilidad que ha sido tan evidente estos días y espero que este renovado sentido de la unidad siga notándose en los años que están por venir.

MI más sincero agradecimiento por vuestros buenos deseos y por el papel que habéis desempeñado en estas felices celebraciones.

VER GALERÍA

El comunicado concluye con su firma manuscrita y en él no solamente hay palabras de agradecimiento tras la entrega de los ciudadanos durante estos días de fiesta nacional, sino también una mirada al futuro y una llamada a la unidad que recogerá el próximo reinado de Carlos de Inglaterra, junto a Camilla de Cornualles, que será reina consorte por expreso deseo de Isabel II.