Cuando se conocieron ella tenía 19 años y él 41 Laura Escanes, más sincera que nunca sobre Risto Mejide: '¿Volvería a vivir algo así? No' La 'influencer' antes creía que una pareja con diferencia de edad era viable; ahora, tras su experiencia con el publicista, considera que no

Laura Escanes y Risto Mejide se conocieron en 2015, se casaron en 2017 y se convirtieron en padres de Roma en 2019. En total, estuvieron juntos siete años. Durante su relación, la 'influencer' siempre defendió que sus 22 años de diferencia no era un problema para ellos, sin embargo, ahora ha reconocido todo lo contrario. "Mi discurso sobre la diferencia de edad ha cambiado mucho. No me arrepiento para nada porque estaba muy enamorada y he vivido años muy felices, pero ahora no pienso lo mismo", ha asegurado en El Sentido De La Birra, el podcast de Ricardo Moya en Podimo.

Según ha explicado, ella creía que una pareja con diferencia de edad era "viable y fácil". "Pensaba que si había amor no pasaba absolutamente nada. Ahora pienso que no, que hay muchos factores que sí afectan y uno, el más importante, es el momento vital", ha añadido.

La catalana considera que tiene que haber un límite en la diferencia de edad porque cuando hay mucha, como ha sido su caso, es muy complicado coincidir, ya que la persona más mayor "ha vivido infinitas cosas más que tú y tiene una experiencia que tú no tienes".

Además, sostiene que en situaciones así, los dos miembros de la pareja tienen que "renunciar a muchas cosas" para seguir adelante con la relación. "Creo que eso, o al menos en mi experiencia, no te hace feliz porque necesitas seguir tu momento vital de empezar a currar y explotar al máximo esa parte tuya, de querer viajar por todo el mundo, de no querer tener más hijos o sí... hay muchos momentos que te van alejando", ha explicado.

Durante su relación, Laura ha confesado que tanto ella como Risto hicieron "concesiones". "¿Quién más o quién menos? No lo sé, eso ya depende de cada uno. Bajo mi punto de vista yo hacia más", ha dicho entre risas.

La 'influencer' nunca sintió que solo aportara "juventud y belleza" al matrimonio, pero sabía que eso era lo único que percibía el resto del mundo. "Eso hacía que yo me rebotara, a mí me afectaba, a mí nadie me había obligado, yo era muy feliz, y si le atacaban a él, me atacaban a mí", ha manifestado.

Su entorno más cercano nunca cuestionó su relación con el publicista y ella comenzó a hacerlo en el momento en el que decidió separarse. Fue entonces cuando empatizó con otros discursos sobre la diferencia de edad. "Ahí me solté, es decir, empecé a priorizarme, a poner mucho el foco en mí, en lo que yo quería, en lo que yo sentía, mis limites", ha compartido. "Durante mucho tiempo no lo había hecho porque no lo sabía, no tenía las herramientas para saber cuáles eran mis límites. Era muy joven y tenía que aprender muchas cosas", ha señalado. Pese a ello, no cambiaría ni una coma de su historia de amor con Risto. "¿Me arrepiento? No", ha dicho rotunda. Después, ha añadido: "¿Volvería a vivir algo así? No".