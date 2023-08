Laura Escanes arriesga (y gana) al combinar su vestido negro más sensual con unas botas 'cowboy'

El debut de Mario Casas como director con la película Mi soledad tiene alas, que protagoniza su hermano Óscar, ha reunido en Madrid a compañeros de profesión y amigos del dúo artístico, como Hiba Abouk, que han posado para las cámaras a su llegada con looks muy casuales para tratarse de una premiere. Son tan fáciles de copiar que incluso nos hemos inspirado en algunos para nuestras próximas salidas. ¿Nuestro favorito? El de Laura Escanes, ya que no solo nos ha conquistado tras recuperar su melena pelirroja: la nativa de Barcelona ha descifrado otra forma de reciclar de día nuestros vestidos de fiesta más sensuales.

- El significado tras el espectacular vestido que Laura Escanes ha llevado a la boda de su amiga

Laura Escanes combina el vestido de fiesta perfecto con botas cowboy

La influencer ha apostado todo al color negro con su look para la premiere, fusionando solo dos prendas que en principio puede que no imagines juntas, pero te prometemos que resolverán muchos de tus dilemas de estilo estas últimas semanas de verano. Este little black dress de la firma Dsquared2 nos parece perfecto para una noche de fiesta, por su diseño sensual de pronunciado escote con minifalda ajustada que suma un toque más elegante con esa fina tira que se cruza sobre el pecho. Y está claro que, para sucar la alfombra roja, unas sandalias de tacón fino son el primer calzado que se nos viene a la mente.

Aquí, Laura ha hecho de las suyas y, como buena experta en moda, ha decidido romper los esquemas al combinar su vestidito negro con unas botas altas de estilo cowboy de lo más llamativas. Un par de inspiración vintage con patrón en distintos tonos que puede llevarse también con vaqueros ajustados, bermudas o vestidos 'midi' más románticos.

- De Laura Escanes a María Pombo: sus looks 'glitter' te inspirarán en tus próximas fiestas

Cómo conseguir su peinado de moñitos altos

Además de romper moldes con esta combinación inesperada, Laura nos ha enamorado con su beauty look, uno superfemenino que nos recuerda a la más dulce infancia. En contraste con su atrevido vestido corto, Pablo Macías ha utilizado productos de GHD para peinar esa lisa melena pelirroja en dos moñitos altos que selló con preciosos lazos negros. ¡Y no pienses que hay que ser estilista de las estrellas para obtener el mismo resultado!

Solo debes separar el cabello en dos, haciendo una raya en el medio, y peinar muy bien la zona que va desde las orejas hasta la coronilla. Ata dos coletas con una goma a la altura que quieras colocar los moños, cárdalas un poco para añadir volumen, coge los mechones con una mano y empieza a enrollarlos a lo ancho en sí mismos hasta formar una especie caracol. Por último, sujeta tus moñitos con las gomas y remata con un bonito lazo.

- El divertido corsé estampado 'Y2K' de Laura Escanes y su conexión con Aitana

Maquillaje 'efecto lifting'

Macías se encargó, a su vez, del maquillaje tan favorecedor que luce la pareja de Álvaro de Luna, empleando productos de Dior Beauty. Está realizado con técnicas de sombreado en tonos tierra que buscan simular un bronceado perfecto al mismo tiempo que resaltan los pómulos, alargan el rostro y dan una apariencia de de ojos foxy. El objetivo es replicar el efecto de los hilos tersores y obtener, en cuestión de minutos, un lifting óptico solo con maquillaje.