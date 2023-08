Hiba Abouk se suma al 'Bloke Core' en pleno proceso de divorcio, la tendencia que une fútbol y moda Su separación de Achraf Hakimi no ha roto el idilio de la actriz con el deporte

No han sido unos meses fáciles para Hiba Abouk desde el mediático anuncio de su divorcio del futbolista Achraf Hakimi, pero a pesar de los reveses, la actriz ha retomado sus compromisos con entereza a la vuelta de sus vacaciones familiares. Sus tres años de matrimonio con el defensa, sin embargo, serán difíciles de olvidar, y así lo ha demostrado este jueves con su look en la premiere madrileña de Mi Soledad Tiene Alas, cinta que marca el debut de Mario Casas como director. Es evidente que Abouk no resiente al deporte que su exmarido ejerce profesionalmente, pues se ha sumado a la tendencia de moda que nos ha hecho interesarnos (un poco más) por esta disciplina.

Hiba Abouk transforma radicalmente un uniforme de fútbol

La actriz ha compuesto un look deportivo ideal para salir con amigas e ir cómoda sin sacrificar el estilo, aunque nos ha sorprendido que la pieza protagonista del conjunto fuese nada más y nada menos que una camiseta corta de fútbol a dos tonos, de Adidas. A juego, ha seleccionado unas zapatillas Gazelle Bold, también de Adidas (120 euros), que ha llevado con calcetines altos.

El punto rompedor del estilismo viene dado por una minifalda de cuero negro que dista radicalmente de la imagen rústica del resto de prendas. Así, en lugar de usar unos pantalones cortos de fútbol o un par de vaqueros, Hiba prueba que es toda una conocedora del llamado 'Bloke Core', la última tendencia viral de TikTok que ha disparado las ventas de camisetas deportivas alrededor del mundo.

La tendencia no es nueva. En los años 90, la cultura del hip-hop se identificaba con las camisetas extragandes de sus equipos preferidos, un uniforme que después adoptarían otras tribus ajenas completamente al deporte. De hecho, muchas de estas camisetas vintage ahora se venden por miles de euros en internet, en vista del reclamo actual. Pero jamás pensamos que estas mismas prendas se colarían en los armarios de las supermodelos, influencers y actrices que hace tan solo unas semanas estaba promoviendo el uso de las lentejuelas, los lazos o las plataformas.

Qué es el 'Bloke Core' y cómo iniciarte en él

Tanto si eres fanática de un jugador como si lo más cercano que conoces del deporte es a Georgina, seguro que te va a encantar esta innovadora forma de dar un giro al uniforme de fútbol convencional. Lo primero que necesitas es una camiseta de la equipación que más te guste, y no necesariamente por su alineación o sus tácticas sino, más bien, por su estética.

Una manera muy popular de combinarla es contrastando esos aires masculinos con la falda de tu preferencia y zapatos de tacón. Hiba se ha decantado por un formato 'mini' de cuero de lo más cañero, pero también puedes llevarla con una elegante 'midi' satinada, como te mostramos en la imagen.

Todo empezó con unas zapatillas

El ascenso de esta tendencia entre las chicas con más estilo es solo una consecuencia natural de la meteórica popularidad de otra prenda futbolística: las Samba son una de las zapatillas más reconocibles del catálogo de Adidas, con sus tres franjas laterales y una suela plana de goma. Estas fueron diseñadas originalmente en el marco de la Copa Mundial de la FIFA en Brasil (1950), resultando en unas deportivas de fútbol capaces de sobreponerse a superficies duras y heladas.

Son incontables las personalidades del cine, la música y el modelaje que han sucumbido al retorno de estas zapatillas 'retro' en los últimso meses, desde Bella Hadid hasta Hailey Bieber, y cada una de ellas las conjunta a su manera. Por esa misma razón, ya no son tan fáciles de adquirir como antes, cuando figuraban como uno de los modelos más asequibles de la firma deportiva. De hecho, ahora se venden por el doble de su precio original.