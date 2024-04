El viaje solidario de Hiba Abouk a Turquía tras poner punto y final al peor año de su vida

Hiba Abouk ha viajado a Turquía con la ONG Save the Children para visitar las zonas afectadas por los terremotos que hace un año dejaron más de 56.000 personas fallecidas y millones de familias desplazadas en el sur del país y en el norte de Siria. En total, más de 18 millones de personas se vieron afectadas, entre ellas unos 6,2 millones de niños y niñas.

"Hay muchos momentos de este viaje que se quedarán grabados en mi memoria para siempre", ha escrito la actriz junto a varias fotos en las que camina por pueblos totalmente en ruinas y conversa con varias mujeres sobre su vida acutal en alojamientos provisionales, como contenedores prefabricados o tiendas, donde el acceso a la sanidad, la educación y otros servicios es limitado.

Desde Hatay, epicentro del devastador terremoto, a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Siria, la actriz ha añadido: "Me asombra la resiliencia de las personas que han tenido que vivir una catástrofe como esta, especialmente de los niños y niñas. Lo han perdido todo, su casa, sus pertenencias, sus seres queridos…".

La intérprete, que colabora con Save the Children desde 2017, es una gran defensora de los derechos de la infancia. En 2018, visitó el campo de refugiados sirios de Zaatari (Jordania) junto con un equipo de la organización, y ahora ha conocido de primera mano el trabajo de la ONG en Turquía (programas de salud mental, educación) y ha compartido juegos con los más pequeños de los campos de desplazados.

La inolvidable protagonista de El Príncipe está regresando poco a poco a la vida pública tras cerrar uno de los capítulos más dolorosos de su vida: su divorcio del futbolista Achraf Hakimi, padre de sus dos hijos, Amín, de cuatro años, y Naím, de dos.

La ruptura se hizo todavía más dolorosa cuando el jugador del PSG fue imputado por haber cometido, presuntamente, una violación en su propio domicilio. Hiba lo pasó francamente mal. Se consumió físicamente y tuvo que hacer terapia para asimilar lo ocurrido. Afortunadamente, ha resurgido como el Ave Fénix. "He pasado el peor año de mi vida, pero ya está cerrado y creo que ahora empieza, sola, el mejor año de mi vida, conmigo misma, con mi trabajo, con mis niños y con mi casa nueva", dijo en A solas con..., el espacio que conduce Vicky Martín Berrocal en Podium Podcast.

En estos momentos, está soltera, pero no descarta volver a enamorarse. "Lo único que pido es lealtad, cero mentiras y honestidad absoluta. Con esos tres valores, me puedo entender hasta el fin del mundo, si yo me aplico esos valores, quiero que el hombre con el que me encuentre también los tenga".