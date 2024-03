Hiba Abouk recuerda el shock de Brad Pitt al confundirla con Angelina Jolie: 'Le cambió la cara'

Hiba Abouk está regresando poco a poco a la vida pública tras cerrar uno de los capítulos más dolorosos de su vida: su divorcio del futbolista Achraf Hakimi, padre de sus dos hijos, Amín, de cuatro años, y Naím, de dos. La ruptura se hizo todavía más dolorosa cuando el jugador del PSG fue imputado por haber cometido, presuntamente, una violación en su propio domicilio. La actriz, de 37 años, lo pasó francamente mal. Se consumió físicamente y tuvo que hacer terapia para asimilar lo ocurrido.

Afortunadamente, ya se encuentra totalmente recuperada. Tras presentar su próxima serie en el Festival de Málaga, visitó el plató de Martínez y Hermanos, el programa de Dani Martínez en Cuatro, para pasar un buen rato con los otros dos invitados, Paco León y Leo Harlem. Durante el juego de las preguntas, la intérprete, de origen tunecino, tuvo que responder a la siguiente pregunta: "¿Te han confudido con otro famosa?". Y su respuesta dejó con la boca abierta a más de uno. "Con Angelina Jolie".

El presentador, que es novio de la actriz Irene Arcos, exclamó: "¿Dónde te pasó esto? ¿O te ha pasado varias veces?". A lo que Hiba contestó: "Me ha pasado varias veces y me pasa todavía. ¿Sabes con quién me pasó? Con Brad Pitt". Esta respuesta fue todavía más sorprendente y la protagonista de El Príncipe dio más detalle al respecto. "Fue en el estreno de la película Babylon, justo hace un año, en París. Pasó a mi lado y se me quedó mirando cómo diciendo: ¡Está Angelina!. Le cambió la cara", recordó entre risas, pues el actor de Hollywood ha protagonizado una ardua batalla en los juzgados con su ex. "Pensaría en la orden de alejamiento, vete tú a saber lo que tiene", añadió en tono de broma.

"Me saludó y yo le saludé, obviamente. Él no sabía quien era yo, pero como se había quedado en shock y se había dado cuenta de que yo me había dado cuenta de que me estaba mirando más de la cuenta, pues entonces rompió eso diciendo: '¡Hola!'. Y entonces yo dije: ¡Hola!. Y se fue", explicó. "También he de decir que era en una sala cerrada, que había pocos invitados y yo estaba en esa sala, que tampoco había mucha gente alrededor", aclaró sobre su insólito encuentro con el inolvidable Tristan Ludlow en Leyendas de pasión.

La actriz explicó que su presencia en ese evento se debía a que una de las protagonistas de Babylon, Li Jun Li, es íntima suya. De hecho, ella fue la que más tarde le contó que Brad Pitt le había dicho: "Se parece un montón a Angelina".

Los tatuajes de Hiba Abouk

La actriz también reveló en el programa el importante significado de sus tatuajes. "Tengo tres y tengo pendiente hacerme un tatuaje de madre. Todavía no me ha dado tiempo a hacermelo, mis hijos tienen cuatro y dos años, pero es que han pasado cosas", dijo, haciendo referencia a su reciente separación, que le ha obligado a dejar su vida en París para instalarse de nuevo en Madrid.

Hiba mostró al presentador el único tatuaje que tiene visible. Se lo hizo con 18 años en su antebrazo derecho. "Es la estrella y la luna de la bandera de Túnez y a parte es un símbolo árabe-islámico y era en honor a mi familia", explicó. "Luego me hice un tatuaje en el costazo izquierdo con unas amigas que pone ON FIRE", añadió sin parar de reír. "Nos lo hicimos en Barcelona, no comentarios", puntualizó. Por último, habló emocionada de su tatuaje más especial. "Cuando murió David Delfín me tatué con su tipografía la palabra AMOR, porque él siempre me llamaba así".