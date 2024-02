El fuerte carácter de Brad Pitt complicó el rodaje de 'Leyendas de pasión', según el director

Han pasado 30 años desde que Brad Pitt nos enamoró con su interpretación de Tristan Ludlow en Leyendas de pasión, sin embargo, esta semana el actor ha vuelto al primer plano de la actualidad. ¿El motivo? Las memorias del director de la cinta, Ed Zwick, que se publicarán el próximo 13 de febrero bajo el título Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood (Éxitos, fracasos y otras ilusiones: mis cuarenta y tantos años en Hollywood). En uno de los capítulos, Zwick habla de cómo fue todo el proceso de la película, su relación con Pitt y el motivo por el que estuvo a punto de no ser el protagonista.

El elegido en un primer momento fue Tom Cruise, sin embargo, decidió no aceptar el papel por problemas de ética con el personaje. Después se interesó por Brad Pitt, que ya se había dado a conocer por su trabajo en El río de la vida y Thelma & Louise. "Sentía pasión por el guión y una fuerte atracción por el personaje. Cuando se fue de la reunión, sentí que había encontrado al actor adecuado", confiesa Zwick tal y como puede leerse en un extracto del libro publicado por la edición americana de la revista Vanity Fair.

El primer problema llegó días antes de empezar el rodaje. "Realizamos una lectura de guión (...) no funcionó muy bien. Pude ver cómo iba creciendo la incomodidad de Brad a medida que avanzábamos. Horas después, su agente llamó para decirnos que quería renunciar". Finalmente consiguieron convencerle de que siguiera adelante, pero el director cree que fue un "augurio de las emociones más profundas que agitaban el interior de Brad". "Parece tranquilo al principio, pero puede llegar a ser muy volátil cuando se enfada".

Después fueron encadenando un imprevisto tras otro: desde las lluvias constantes al excedente de más de un millón de dólares en vestuario, el hecho de que tuvieran que eliminar diez páginas del guión o el altercado que Ed Zwick tuvo con el productor Mike Medavoy cuando pretendía eliminar algunas de sus escenas favoritas.

"A medida que avanzaba el rodaje, la ansiedad de Brad con la película nunca desapareció del todo. A veces, da igual lo experimentado o sensible que seas como director, simplemente las cosas no funcionan. Tú piensas que el actor crea problemas, mientras que él cree que eres dictatorial. Algunos actores tienen problemas con la autoridad, pero hay directores que se sienten amenazados cuando actores inteligentes hacen preguntas que dejan al descubierto su falta de preparación. Ambos tienen razón y ambos están equivocados", reflexiona el director de Leyendas de pasión.

Zwick continua: "Hay muchas razones por las que un actor busca pelea. Lo más probable es que tenga miedo. La inseguridad se manifiesta como arrogancia y el miedo precipita el mal comportamiento, tanto por parte del director como del actor. Brad se ponía nervioso cada vez que estaba a punto de grabar una escena que requería una profunda emoción. Fue en ese momento cuando sus ideas sobre Tristan diferían de las mías. Y es que Brad había crecido con hombres que siempre controlaban sus emociones (...) Cuanto más le presionaba, más se resistía (...) Un director con carácter que trabaja con un actor con carácter puede ser como dos bailarines intentando liderar. Pero esa tensión también puede dar lugar a muy buenos trabajos".



El director Ed Zwick, el productor Marshall Herskovitz y Brad Pitt, en 2015

En uno de los rodajes llegaron incluso a gritarse, viviendo un momento muy tenso del que director se arrepiente porque cree que fue "una provocación estúpida y vergonzosa". "Empecé a darle instrucciones en voz alta delante de todo el equipo y Brad respondió, también en voz alta, diciéndome que parara. Estaba enfadado con él por no confiar en mí (...) Pero Brad no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. No sé quién gritó primero, quién insultó primero o quién tiró la primera silla. Yo, ¿quizás? Pero cuando miramos alrededor, todos habían desaparecido. Y no fue la única vez que sucedió esto. Con el tiempo, el equipo se acostumbró a nuestras peleas y se alejaban para dejarnos resolverlo. Después de cada discusión, nos reconciliábamos. Nunca fue personal. Brad es una persona franca y directa, divertida y capaz de sentir una gran alegría. Siempre estuvo comprometido a hacerlo lo mejor que podía".

"Al fin y al cabo, la película que hicimos reflejaba la profundidad de nuestra pasión. ¿Valió la pena? Tendría que decir que sí", confiesa el director, guionista y productor estadounidense, que ha trabajado en películas tan conocidas como El último samurái, Shakespeare in love, Traffic, Yo soy Sam, Diamante de Sangre o Jack Reacher. Eso sí, lo cierto es que nunca más volvieron a trabajar juntos.

En sus memorias, el director termina recordando que cuando le mostró a Brad la película final "no quedó satisfecho". "Sintió que había minimizado la locura de su personaje", dice haciendo referencia a una de las escenas preferidas de Pitt en la que "tiene fiebre y grita". "Era una toma que le encantaba y yo debería haberla dejado. Te pido disculpas, Brad. También se disgustó cuando la revista People lo nombró 'el hombre más sexy del año', algo por lo que no me atribuyo ni el mérito ni la culpa".

"A pesar de las reservas de Brad, las expectativas sobre la película aumentaron constantemente antes del estreno. En Hollywood sucede un fenómeno misterioso, y es que, de alguna manera, mucho antes de que se estrene una película, comienza a correr la voz de que causará sensación". Y así fue, ya que es uno de los mejores trabajos de Brad Pitt y una de sus películas más inolvidables.

