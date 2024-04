Andrés Velencoso celebra su nuevo éxito en la moda con una exclusiva fiesta llena de amigos

En 2022 y tras más de dos décadas trabajando como modelo, Andrés Velencoso decidió dar un giro a su papel en la moda e iniciar una nueva aventura fundando la firma OOTO (Out Of The Office). Un sello “actual y con actitud” del que, además, también se convirtió en su director creativo, junto al equipo de diseño de Cortefiel. “El objetivo era crear una colección bastante versátil donde hay prendas desde más casual, casual smart, going out… Queríamos ser inconformistas, darle opciones al público, que se pueda vestir para ir a la oficina y también con la misma ropa, irse al cine, a cenar o donde quiera irse. Y también divertida y disfrutona, con logos, con camisas chulas, con materiales buenos, durables”, comentó a ¡HOLA! en aquellos significativos días en los que daba a conocer el lanzamiento de su marca. Ahora, esta está más que consolidada y, con un exclusivo evento en Madrid, se ha querido presentar sus novedades para Primavera/Verano 2024.

Una cita madrileña muy exclusiva

El pasado 17 de abril de 2024, Andrés Velencoso fue el gran anfitrión de la presentación de estas novedades. Tras caer la tarde, el modelo, actor y director creativo disfrutó de una exclusiva velada en el madrileño restaurante de La Parra, muy cerca de emblemáticos lugares de la capital como la plaza de Colón o la Milla de Oro. Allí, el gerundense, de 46 años, estuvo rodeado de amigos. “No hay mejor plan que el que se alarga… y si es con colegas, mejor ✌🏼”, se precisó en el perfil social de la firma. Y entre los presentes pudimos ver a los actores Alfonso Bassave, Raúl Tejón y Javier Cámara; las actrices Anna Castillo, Miriam Giovanelii e Hiba Abouk; la escritora Fiona Ferrer, el influencer y modelo Javier de Miguel o la presentadora Lorena Castell, entre otros. Juntos vivieron un gran encuentro que queda reflejado en las imágenes que acompañan a esta noticia.

Inspiración mediterránea

Para la próxima Primavera/Verano 2024 (cuarta colección de este sello), OOTO nos propone un espíritu mediterráneo englobado en varias líneas que irán llegando al público puntualmente en los próximos meses y que tienen como gran novedad la creación de prendas en tonos oscuros para citas más nocturnas en las noches estivales. Junto a ello, encontramos también sudaderas, parkas, vaqueros de corte slim, polos de piqué y pantalones cargo. En conjunto, supone un nuevo avance para Andrés Velencoso, quien, recientemente, hacía un balance de este proyecto ya consolidado y matizaba lo que suponen sus novedades: “En OOTO, creemos firmemente que la moda sin actitud es solo ropa, y ese espíritu es lo que buscamos transmitir en cada una de las piezas de esta colección”.