Andrés Velencoso: 'Se puede hacer moda sostenible a precios asequibles, no hay excusa'

Es uno de nuestros modelos más internacionales, se codea con las grandes estrellas del mundo de la moda, ha participado en varias de las series españolas más vistas y ha hecho también sus pinitos como fotógrafo. ¿Qué le quedaba por hacer a Andrés Velencoso? Explorar su faceta más creativa, como él mismo nos cuenta. Como no hay desafío que se le resista a este polifacético catalán, tras más de veinte años trabajando en la industria textil, ha decidido lanzar su propia marca de ropa y complementos, lo que supone un auténtico reto que asume bajo el paraguas de Tendam, o lo que es lo mismo, el grupo Cortefiel, al que también pertenecen las firmas de Sara Carbonero y Tamara Falcó. Unas horas antes de que tuviera lugar la gran fiesta de presentación de este nuevo proyecto en Madrid, una noche en la que estuvo rodeado por numerosos amigos y rostros conocidos del sector, nos dimos cita con Andrés para que nos explicara de primera mano todos los entresijos de OOTO, como ha bautizado a la que ya es su 'niña bonita'.

¿Qué te ha hecho dar el paso hacia el otro lado de la industria de la moda después de tantos años como modelo?

Pues, sobre todo, inquietudes personales y profesionales, quería explorar un poquito más la parte creativa. Ya lo había hecho con el cine o la fotografía, y ahora con la moda quería estar detrás y ver desde el inicio cómo se va gestionando una marca, cómo se va formando y se crea todo. Me quedaba como asignatura pendiente, y de la mano de Cortefiel, que ya les conocía por la campaña con Sara Carbonero -de hecho ella tiene también una marca con ellos- ha sido el partner perfecto. Comenzamos a hablar hace casi dos años, tuvimos muchas reuniones, muchos zooms…

¿Qué facilidades has encontrado al crear la firma bajo el paraguas de una empresa como Cortefiel?

Yo solo sería imposible. Yo soy el director creativo, he estado escogiendo colores, he estado luchando con el fitting, diciendo ‘me gusta más esto’, ellos me decían ‘esto no se va a vender, hay que hacer esto’. Ellos son los que tienen el know how, tienen el estudio de mercado, son los que dijeron ‘hay un hueco para la marca, para el hombre de entre 30 y 50 años. Aquí hay que atacar’. Lo tenían todo muy montado, no sabíamos lo que íbamos a hacer o lo que íbamos a crear, tenían cuatro pinceladas pero eso ya es un lujo. Solo es imposible, además que es una inversión tanto a nivel de marketing como comunicación brutal, que ellos ya tengan todo montado lo facilita todo.

El nombre, Out Of the Office, es muy descriptivo. ¿Por qué lo eliges?

Bueno, el nombre fue lo que más nos costó. Estuvimos mucho tiempo con muchos nombres, dándole vueltas a la historia. De hecho, lo estábamos llevando para el Mediterráneo como la esencia de la marca, el Mediterráneo es una fuente de inspiración. Estuvimos buscando por ahí, luego fuimos a las raíces narrativas… Fue complejo. Hicimos mil pruebas hasta que dimos con OOTO: Out Of The Office. Desconexión. Disfrutar de tu tiempo. Gente disfrutona, gente consciente, gente decidida que sabe lo que quiere. Eso ha sido un poquito el proceso. Luego yo creo que acertamos con las siglas, me parece que suenan bien. Apoya el mensaje, y después el logo con el avioncito que da mucho juego y lo hemos incluido en bastantes prendas. Creo que al final, aunque nos costó un montonazo, porque no sabes la cantidad de nombres que hemos visto, dimos con la clave.

Y se llama Out Of The Office pero es ropa súper estilosa que también puede ser ideal para ir a la oficina. Cuéntanos qué tipo de prendas componen la colección.

Exactamente. El objetivo era una colección bastante versátil donde hay prendas desde más casual, casual smart, going out… Queríamos ser inconformistas, darle opciones al público, que se pueda vestir para ir a la oficina y también con la misma ropa, irse al cine, a cenar o donde quiera irse. Y también divertida y disfrutona, con logos, con camisas chulas, con materiales buenos, durables.

Es moda consciente, es un mensaje que estamos lanzando, que sólo tenemos un planeta, y creo que cada vez somos más los que somos conscientes. Si les das esa opción al público de comprar una pieza que no sea sostenible y una que sea sostenible, van a ir a sostenible por algo. Eso lo teníamos muy claro.

¿Por qué este tema de la sostenibilidad era tan importante para ti? ¿Crees realmente que la gente cada vez está más implicada con la causa?

Yo creo que sí, es un plus. Es un plus bastante grande, pero para nosotros es de verdad lo que queremos ser, cuidarlo y poner nuestro granito de arena en lo que está pasando. Yo vivo en un pueblo donde la pesca es importante, donde veo el mar, veo las cosas que pasan en la sociedad, y veo lo que está pasando en el mundo en general. Es un desastre, una de las industrias que más contamina es la de la moda, la textil, y aportar nuestro granito de arena es importante.

¿Y de qué manera lo habéis hecho?

Pues a través tanto de los materiales como del proceso de producción. Hemos utilizado algodón orgánico que desde el cultivo hasta el procesado es 100% sostenible, los tejanos están trabajados mediante un proceso para reducir el uso de agua, el poliéster es reciclado más del 65%, hemos empleado también materiales reciclados…

¿Demuestra esto que se puede hacer moda sostenible a precios razonables?

Sí, lo más sostenible posible porque la sostenibilidad absoluta se resiste. Además, a la vez posicionamos una marca premium, se ve en las calidades. Aunque sea sostenible y premium se puede hacer a precios asequibles, no hay excusa.

Tú que has viajado por todo el mundo y entiendes de moda, ¿crees que es real ese mito de que los españoles en general, pero más concretamente los hombres, arriesgamos menos a la hora de vestir?

Es posible, sí, pero está cambiando. Por eso yo pienso que los hombres de entre 30 a 50 años, que necesitan opciones. Necesitan innovar. Sí, creo que cada vez estamos más dispuestos a comprar, a vestirnos y a tener un armario un poquito más extenso. Pero si nos comparas con ciudades como Londres… Londres tiene desde el este hasta el oeste, 3000 estilos de ingleses diferentes, y si te vas a París pasa un poquito lo mismo. Pero yo creo que la moda en España está siendo pionera también en muchas cosas.

Y ahora que has probado el mundo de la dirección creativa, el modelaje, la fotografía, la interpretación… ¿con quév te quedas?

Uff no me pongas en esta situación… Ahora le voy a dedicar mucho tiempo a OOTO, siendo director creativo de la marca. Pero sin dejar de lado el cine, está clarísimo, y si me llaman para hacer otras cosas también. De hecho, ahora me voy a la Semana de la Moda de París a pasar tres días, a ver un par de desfiles, a ver tendencias, a ver amigos, a ver estilistas, a ver revistas y a estar un poco en la onda. Nunca he dejado el modelaje, yo hago más publicidad, pero indirectamente es verdad que ahora que voy a hacer promoción para series y hacemos muchos editoriales para revistas puedo mezclarlo todo, que es maravilloso, esto me permite también incluir mi marca. El objetivo es tocar todos los palos, ya solo me falta hacer yo las fotos.

Hablando de tu faceta como modelo, no sé si sabes que has sido elegido por segundo año consecutivo como el español más atractivo según el estudio de Personality Media. ¿Qué te genera este tipo de noticias?

Este año sí lo he visto porque alguien me lo envió, el año pasado no me acordaba. Me lo tomo un poco de cachondeo, no sé quién hace esos estudios pero me hace gracia. ¿Soy el primero? Pues cuando vaya vestido de OOTO ya lo voy a partir (risas).

Decías que tenías una serie por estrenar. Cuéntanos un poco acerca de tus próximos proyectos.

Sí, acabo de estrenar una serie que se llama Un asunto privado, donde tengo un papelito, que a ver si el personaje crece un poquito más. Y después la gran apuesta de Starzplay en España, que es la serie Nacho, una industria XXXL, que es la historia del comienzo del porno en España. No puede estar mejor explicada que la mano de Nacho Vidal, que fue la gran estrella. Yo hago un papel de otro actor, que se llama Toni Roca, que tienen ahí sus más y sus menos. Es una serie muy divertida, una drama comedia que lo hemos pasado muy bien, disparatada. Esa está rodada, acabamos en julio y estrenamos a finales de año, creo.

Ahora estoy más centrado en OOTO y con otras cositas. Cuando acabas un rodaje también te quitas un peso de encima, yo creo. Te metes en una burbuja, vives, comes y respiras el personaje. Y a mí el tener los parones y hacer otras cositas entre medias me va genial. Quiero hacer más fotos, dedicarme a la marca y otros proyectos. Espero que después de estas series me llamen de otras.

Seguro. Has participado en dos súper series de España, de las más famosas de los últimos años, Élite y Velvet… en las que, por cierto, le has cogido el tranquillo a ser malo.

Sí, me han tocado dos personajes bastante oscuros. Bueno, Velvet es más como un cuento, como una cosa más mental, pero lo Élite sí que es un personaje bastante turbio, sí, hay algunas escenas durillas. Me paraban por la calle para decirme ‘mira, mira, el malo de Élite, Armando’. El éxito de estas series es brutal, me han parado en el supermercado, en Londres, en Los Ángeles… Y eso que era un papel pequeño, pero al final sí tuvo bastante peso en ese sentido. Son un éxito para la ficción española.

Comentabas que eres, además, embajador de otras marcas y proyectos, por lo que necesitas tener las redes sociales activas. ¿Cuál es tu relación con esas plataformas? ¿Te sientes presionado?

No tengo muchos haters, no soy de borrar mensajes. Por lo que llego a ver, no tengo mucho odio. Las redes no me presionan pero a veces sí que le dedico más tiempo del necesario. Cuando estoy trabajando sí me gusta poner algo, pero a veces te quedas ahí mirando embobado y dices ‘llevo 20 minutos mirando nada’… Es un amor-odio, pero creo que es una herramienta fantástica, que ayuda un montón y va a ayudarme con OOTO por ejemplo. Intento usarlas para vender, promocionarme como actor, modelo, director… Si las sabes utilizar bien y en su medida están fenomenal.