El resurgir de Hiba Abouk: presenta la serie que la salvó en el peor momento de su vida

Hiba Abouk ha presentado en el Festival de Cine de Málaga Eva & Nicole, la serie que protagoniza con Belén Rueda y que narra la historia de dos poderosas mujeres de la jetset marbellí enfrentadas en los años 80 con un pasado común que las persigue. Esta ficción, creada por Daniel Écija, fue su tabla de salvación en uno de los momentos más complicados de su vida. La actriz comenzó a rodar esta ficción tras su divorcio de Achraf Hakimi, una ruptura que se vio empañada por un turbio suceso: la imputación del futbolista de PSG por una presunta violación en su propia casa de París.

"He disfrutado muchísimo. Belén Rueda y yo hemos trabajado muy duro porque éramos las dos muy protas y con una historia difícil de contar, pero ha sido un caramelo. Meterse en esos universos, en esas personalidades es muy interesante", dijo en A solas con, el espacio que conduce Vicky Martín Berrocal en Podium Podcast.

Según contó, estuvo preparándose tanto tiempo el personaje que cuando llegaba al rodaje su único objetivo era disfrutar. "Yo me he reído todos los días en ese rodaje y mi equipo flipaba porque a veces tenía secuenciones durísimos o cosas mías personales paralelamente también que acontecían durísimas y yo llegaba con una sonrisa y salí con una sonrisa Me lo he pasado muy bien, me gusta mucho mi trabajo", aseguró.

La actriz, de 37 años, confesó que se sintió como en casa durante el rodaje. De hecho, sus dos hijos, Amín, de cuatro años, y Naím, de dos, iban tanto a verla que acabaron convirtiéndose un poco "en los hijos de todos", pues se hacían cargo de ellos desde el jefe de producción hasta las compañeras de maquillaje y peluquería.

Hiba impactó con el look elegido para una velada tan importante. Llevaba un diseño negro de Yves Saint Laurent y unos brazaletes de Bvlgari, una combinación muy pensada con la que rindió homenaje a Eva, su personaje en la ficción, una mujer de Riad, la capital de Arabia Saudí. "Ya veréis a qué se dedica y ya descubriréis también porqué llevo estas preciosas joyas", dijo.

La sonrisa de la actriz también era de impacto. "Estoy superbien, en la alfombra roja de Málaga presentando mi serie, con unos compañeros espectaculares, estoy supercontenta", declaró la actriz. "Estoy en un muy buen momento", afirmó.