El nuevo caso que conmociona al mundo del fútbol: Achraf Hakimi, marido de Hiba Abouk, acusado de violación

Nuevo escándalo en el mundo del fútbol. Tras la reciente acusación y detención de Dani Alvés, ahora, Achraf Hakimi, el marido de la actriz Hiba Abouk, ha sido acusado, este viernes, por la Fiscalía de Nanterre (Francia) por haber cometido presuntamente una violación en su propio domicilio. El defensa, estrella de la selección de Marruecos en el Mundial de Qatar, y actualmente jugador del Paris Saint-Germain, se encuentra bajo control policial y no podrá ponerse en contacto con la supuesta víctima.

VER GALERÍA

Según la Agencia EFE, el Ministerio Público de Francia ha acusado formalmente al jugador del cargo de violación, tras la declaración de la presunta víctima. La joven ha contado que los hechos se remontan al pasado 16 de enero cuando ella y el futbolista se conocieron a través de las redes sociales y comenzaron a hablar. Conforme al testimonio de la mujer de 23 años, tras varios días de conversación, acudió el pasado 25 de febrero al domicilio del deportista en la localidad de Bolougne, a las afueras de París, donde presuntamente fue agredida sexualmente.

Conoce a Achraf Hakimi, el líder de la selección de Marruecos que está casado con Hiba Abouk y es padre de sus dos hijos

Según la declaración prestada por la joven, el jugador marroquí la había intentado besar y a pesar de su negativa, habría abusado sexualmente de ella. Según su versión, dio un puntapié al jugador, consiguió liberarse y escapar del lugar; y después de ser recogida por un amigo, habría ido a comisaría de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) a contar los hechos. Tras narrar lo sucedido, decidió no interponer una denuncia contra Achraf Hakimi. A pesar de ello, tras revelar lo sucedido, la Fiscalía de Nanterre decidió hacerse cargo del caso para esclarecer si realmente hubo o no una agresión sexual por parte del famoso jugador. El mismo lunes que se conocieron los hechos de la investigación que estaba realizando las autoridades de Francia con el foco puesto sobre él, Hakimi acudió a la ceremonia de la Gala de The Best FIFA Football Awards en París, eso sí, sin pronunciarse sobre las informaciones que se había publicado respecto a su persona.

VER GALERÍA

Tras ser acusado por la Fiscalía, el defensor del PSG, de 24 años, ha declarado ante los investigadores de seguridad territorial de Hauts-de-Seine y ha contado su versión de lo ocurrido. De momento se encuentra en libertad pero bajo supervisión judicial y con la prohibición de contactar con la víctima. No se le ha retirado el pasaporte y no tiene prohibido abandonar el territorio francés. La investigación preliminar está ahora a cargo de un juez de instrucción. Según recoge el periódico Le Parisien, el abogado del jugador, Fanny Colin ha asegurado que las acusaciones son "falsas" y que Hakimi se encuentra "sereno y tranquilo".

Hiba Abouk cumple un sueño: empieza una nueva vida en París con su marido y su hijo

De momento el defensa mantiene su silencio al igual que su mujer Hiba Abouk y el club para el que juega, el Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi con solo 24 años se convirtió en la estrella del Mundial de Qatar. Es hijo de un vendedor ambulante y una limpiadora del hogar y, tras jugar en las categorías inferiores de la Selección española, finalmente se decantó por jugar con Marruecos. El futbolista se casó con la actriz Hiba Abouk en el año 2020, el mismo año que nació su primer hijo, Amín. Justo dos años después, llegó su segundo hijo Naím en febrero de 2022. El matrimonio junto a sus dos pequeños llevan viviendo en París desde el verano de 2021 tras fichar Achraf Hakimi por el PSG.

VER GALERÍA

Así vive sus primeros días en la cárcel Dani Alves, que ha dado tres versiones de los hechos que se le imputan

Joana Sanz visita a Dani Alves en la cárcel: 'No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida'