Hiba Abouk se pronuncia sobre los rumores de crisis con Achraf Hakimi

Desde que Hiba Abouk acudiera a Qatar para asistir al Mundial donde Marruecos, el equipo de su marido Achraf Hakimi, llegó históricamente a cuartos de final en la Copa del Mundo, no habíamos tenido noticias del matrimonio. Sin embargo, hace unos días saltaban las alarmas después de que el programa Socialité anunciara una supuesta crisis entre la actriz y el futbolista del PSG. La protagonista de El príncipe, muy sonriente, está en España y no ha tenido inconveniente en responder a la agencia Europa Press acerca de estos supuestos rumores que nada tienen que ver con la realidad.

La artista española de origen tunecino y libio ha negado que estén atravesando una crisis matrimonial y asegura que todo marcha a las mil maravillas entre ella y su marido, Achraf: "Está todo muy bien. No hay nada. Es falso todo lo que se ha dicho", ha señalado con una sonrisa, y ha añadido que "por supuesto" siguen juntos y tan enamorados como el primer día.

Hiba Abouk ha regresado a España después de unas vacaciones en familia en Marruecos donde se ha visto a la intérprete, de 36 años, disfrutando de paseos con su hijo mayor en Marrakech o bañándose en las aguas cristalinas de una misteriosa localización que prefirió no especificar. No obstante, el hecho de que Hiba y Achraf no publicaran fotos juntos desde octubre de 2022 y comenzaran el año separados -ella con sus dos hijos en Marruecos y el futbolista en Nueva York con su compañero Mbappé- hizo que algunos medios se preguntaran si pasaba algo entre ellos.

Se llegó a decir incluso que su marido no aparecía en el vídeo en el que ella compartía los mejores momentos de 2022, sin embargo la actriz de Madres ha querido puntualizar que sí que sale en la recopilación de fotografías del año, al contrario de lo que se ha dicho. "Míralo mejor. Venga. Gracias", respondió. De hecho, en el vídeo que ha compartido se puede ver en varias imágenes a Hakimi como esta en la que aparece a continuación y que acompañanba de la frase "2022 gracias por darme una de las cosas que más quiero en este mundo: mi hijo Naím. Afortunada por tener salud y disfrutar de los míos que también están sanos. Aquí un resumen de algunos de mis momentos favoritos. Gracias a todas las personas que me quieren y cuidan, sabéis quienes sois y que os amo. ¡Feliz 2023 a todos!", junto a los hashtags "feliz año nuevo", "salud" y "amor".

