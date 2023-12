Angelina Jolie habla del proceso de curación de su familia tras su separación y revela sus planes de abandonar Los Ángeles

Dispuesta a comenzar un nuevo capítulo vital con su familia, Angelina Jolie se prepara para poner el broche a un 2023 en el que ha explorado nuevas aventuras profesionales más allá de su faceta interpretativa, como el lanzamiento de su propia firma de moda ética y su taller creativo, Atelier Jolie. En este contexto, en el que, al fin, empieza a dejar atrás las innumerables batallas legales con Brad Pitt por la custodia de sus hijos después de siete años de enfrentamientos, la reputada actriz se ha sincerado para hablar sin filtros sobre algunos de los momentos más significativos de su vida. Desde el proceso de curación que tanto ella como sus niños encararon tras la mediática disolución del clan, hasta sus proyectos actuales, pasando por sus planes futuros de cambiar de residencia y abandonar Los Ángeles, se ha abierto en canal como en contadas ocasiones.

El proceso de curación de la familia tras la separación de la expareja

Si a finales de septiembre la protagonista de Maléfica admitía a Vogue que, a raíz de su separación de Brad en 2016, dejó de lado su carrera como actriz y espació sus rodajes para priorizar a sus hijos ya que todavía "teníamos mucho que curar" y que, hasta la fecha, seguían "encontrando nuestro equilibrio", ahora ha vuelto a abordar este asunto. Las secuelas que ella y sus hijos Maddox, de 21 años, Pax, de 19, Zahara, de 18, Shiloh, de 17, y los gemelos Vivienne y Knox, de 15, arrastran desde aquel crucial momento son tan severas que incluso reconoció que no sentía que hubiera sido ella misma durante la última década, aunque prefería "no hablar de ello". A las puertas de que concluya el año y con la mira puesta en el futuro, Angelina ha expresado que uno de los motivos por los que se alejó del foco entonces fue porque estaba centrada en "sanar": "Hay cosas de las que necesitábamos recuperarnos", ha señalado en una entrevista a Wall Street Journal, en la que, si bien no ahonda en los detalles, anima a quien esté pasando por un trance difícil que hay que sentirlo, atravesarlo, no evitarlo y dejarse fortalecer, tal y como ella hizo.

Sus hijos han sido, según ha apuntado, su mayor sostén y el motivo por el que se ha mantenido fuerte y firme a lo largo de los años y pese a las adversidades, pues son "lo mejor" que tiene y sus mayores maestros. "De cada uno de ellos he aprendido algo diferente, considero que son personas realmente interesantes", ha dicho con una sonrisa dibujada en su rostro. En este coloquio, en el que Angelina también recuerda su pasado junto a sus padres Jon Voight y Marcheline Bertrand en Hollywood, incide en la importancia de llegar a lo verdaderamente auténtico, lo profundo y real, más allá de todo el halo de glamour y las expectativas que giran en torno a Hollywood, un lugar "superficial" y poco saludable que nunca llegó a impresionarla y del que planea alejarse más pronto que tarde.

Los planes de mudanza y los proyectos de Angelina

"Me mudaré cuando pueda", ha confirmado tajante la intérprete, que, una vez solucionadas todas las cuestiones pendientes con su exmarido, pretende "pasar más tiempo" en su residencia en Camboya, país asiático del que se enamoró durante el rodaje de Lara Croft: Tomb Raider en el año 2000 y donde adoptó a su hijo Maddox dos años más tarde. Aquel instante supuso un antes y un después para ella, pues, al verle por primera vez, se le despertó un instinto maternal que jamás había experimentado y a raíz del cual se convirtió en orgullosa mamá de familia numerosa. A esta siguieron las adopciones de Zahara en Etiopía y Pax en Vietnam, y los hijos biológicos que tuvo con Brad: Shiloh, Vivienne y Knox. "Recientemente, pensé que me hubiera hundido en un camino mucho más oscuro si no hubiera querido vivir por ellos", comentó la estrella californiana del séptimo arte a Eternals.

En esta charla de la ganadora de un Oscar con el portal digital, también da declaraciones tan sorprendentes como que hoy en día no tomaría la decisión de ser actriz, pues por su trabajo ha tenido que renunciar a gran parte de su privacidad. Desde que se convirtió en un personaje público tuvo que enfrentarse al escrutinio público y la persecución se incrementó con el comienzo de su controvertida relación sentimental con Brad, llegando al punto álgido en su ruptura. Tranquilidad, creatividad, equilibrio en todos los sentidos y una pizca de locura y retos es lo que busca en este nuevo capítulo, en el que está inmersa en un cambio de rumbo profesional con su negocio y su faceta solidaria, aunque también tiene pendientes algunos proyectos cinematográficos en los que participará, como la tercera entrega de Maléfica o su interpretación como María Callas, mítica soprano, en el próximo biopic del director Pablo Larraín, que verá la luz en 2024.

