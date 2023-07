Descubrimos los planes de Hande Erçel durante las primeras vacaciones con su chico La actriz de 'Love is in the air' sale con el empresario turco Hakan desde el pasado mes de noviembre y en Cannes los vimos posar por primera vez juntos

Hande Erçel es una de las actrices turcas más queridas y con mayor proyeccción a nivel internacional, pero si su faceta profesional va viento en popa, en lo personal la actriz se encuentra viviendo un dulce momento personal junto a su novio, Hakan Sabancı, con quien sale desde el pasado mes de noviembre. La protagonista de Love is in the air, que siempre ha tratado de mantener su relación fuera del foco mediático, está tan feliz y enamorada que ya no se oculta y está compartiendo con sus seguidores algunas píldoras de su amor en unas vacaciones que están siendo muy especiales para ella.

Pudimos verles posar juntos en una alfombra por primera vez en mayo en el pasado festival de Cannes, pero, desde entonces, la pareja nos ha regalado fotos más personales. La primera de ellas fue durante la boda de Eda Ece, el pasado 21 de junio. Hande y su hermana Gamze eran dos de las invitadas y ambas asistieron al evento junto a sus chicos.

La influencer compartía una foto de las dos con sus parejas en la que veíamos como Hakan rodeaba con su mano la cintura de su chica mientras ella posaba la suya encima, en una actitud muy relajada y amorosa.

Aunque fue la única imagen en la que pudimos verlos juntos, la protagonista de Halka compartía varias instantáneas en las que, aunque salía solo ella, se observaba la mano de Hakan apoyada cariñosamente en su pierna, posada en su hombro o entrelazada con la suya. Y como una mirada dice más que mil palabras y los ojos son el espejo del alma, la cara de Hande reflejaba el amor y la felicidad que siente en este momento.

Tras esa cita tan especial, la pareja se ponía en modo vacaciones y viajaban a Milán junto a algunos amigos, entre los que se encontraba la arquitecta Mihre Mutlu, expareja del actor turco Ibrahim Çelikkol, al que hemos visto en Tierra amarga o Mi amor, mi destino, para asistir al concierto de Coldplay en el estadio de San Siro.

El amor y la música siempre son una buena combinación, además de cantar a pleno pulmón y bailar dándolo todo, las bellas canciones de la banda británica hicieron que Hande y Hakan sacaran su lado más romántico y, por primera vez, compartieran un momento íntimo dándose un apasionado abrazo con el que gritaban su amor a los cuatro vientos.

Para recuperar energías después del recital, la siguiente parada era la idílica localidad italiana de Portofino, un pequeño pueblo costero de la región de Liguria, situado al noroeste del país. Allí hemos podido ver a Hande sin dejar de sonreir en la playa, dando un paseo, tomando el sol a bordo de un yate y también dando cuenta de la rica gastronomía de la zona. Aunque han viajado con un grupo de amigos, Hande y Hakan han encontrado momentos para pasar tiempo solos. En un entorno tan romántico los novios también se prodigaron todo tipo de arrumacos y abrazos relajados en la playa, momento que fue capturado por los paparazzi y que refleja lo enamorados que están.

La pareja también tuvo tiempo de hacer una escapada a Montecarlo donde disfrutaron en los restaurantes de la zona y recorrieron las bellas calles de la ciudad paseando ante el lujoso hotel Monte-Carlo Société des Bains de Mer, que ofrece una gran cantidad de experiencias, además de contar con grandes piscinas, casinos y una extensa oferta gastronómica.

La actriz y el empresario también fueron testigos de un show ecuestre dentro del marco del Jumping International de Montecarlo 2023, dónde los jinetes demuestran sus habilidades a caballa durante el espectáculo.

Ya de vuelta en Portofino, Hande ha seguido disfrutando de sus días de descanso haciéndonos partícipes de su felicidad a través de multitud de imágenes en las que, además de mostrar su escultural figura en bikini, la vemos pletórica por el gran momento personal que está atravesando.

Pero el viaje de los enamorados no acababa allí y de la conocida como Riviera Italiana, este domingo han puesto destino a la francesa para seguir desconectando. El destino elegido ha sido el Hotel Cap-Eden-Roc, un espectacular y emblemático establecimiento que data de 1870 y que se encuentra a tan solo 15 kilómetros de Cannes, ciudad donde posaron juntos ante la prensa por primera vez.

En esta ocasión, no los hemos visto juntos, pero sí hemos podido ver diferentes poses de la intérprete de Hayat: amor sin palabras en las que pasea muy sonriente mientras Hakan la agarra de la mano. Sin duda, están disfrutando de su amor sin ocultarse y haciendo que sus primeras vacaciones juntos sean inolvidables.